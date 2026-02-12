Avertismentul lui Fabio Capello pentru Cristi Chivu: "Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine" - Antena Sport

Inter este pe primul loc în Serie A, cu un avantaj de 8 puncte faţă de urmăritoarea AC Milan. Napoli, ocupanta locului 3, prin vocea lui Antonio Conte, a anunţat că şansele să mai câştige campionatul sunt excluse.

Totuşi, un nume important din fotbalul italian, Fabio Capello, susţine că încă nu s-a încheiat lupta pentru campionat. Şi vine şi cu argumente în acest sens. Unul dintre ele este rerezentat de faptul că echipa lui Cristi Chivu joacă şi în competiţii europene, în timp ce Napoli şi Milan se pot concentra exclusiv pe campionat.

“Campionatul nu este încă încheiat. L-am auzit pe Antonio Conte spunând după meciul cu Como, din Cupa Italiei, că nu vrea să mai discute despre titlu și că Inter e deja la 9 puncte avans. Totuși, mai sunt multe meciuri directe de jucat.

Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine pentru că nu se pune problema de așa ceva, dar mai este mult până putem declara campionatul încheiat.

După o eliminare precum cea suferită de Napoli, înțeleg că lui Conte îi e greu să fie pozitiv, mai ales că Inter a demonstrat că e pe drumul cel bun, însă echipa lui Cristian Chivu trebuie să fie foarte atentă în special la duelurile directe și la cele șase echipe, inclusiv Como, care luptă pentru locurile de Champions League.