Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil - Antena Sport

Bayern Munchen este de neoprit în acest început de sezon. Echipa lui Vincent Kompany s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei, după ce s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Koln.

Aceasta este a 14-a victorie consecutivă a lui Bayern Munchen în acest sezon, în toate competiţiile, având parte de un start incredibil.

Bavarezii au stabilit astfel un nou record în ceea ce priveşte top 5 campionate din Europa (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga şi Ligue 1). În aceste 14 meciuri, Bayern a marcat 51 de goluri şi a primit doar 10.

Până miercuri seară, recordul era deţinut de echipa lui AC Milan, din sezonul 1992/93, care a avut 13 victorii consecutive. În acest top se mai află Real Madrid (1961/62 şi 1968/69), Tottenham (1960/61) şi Borussia Dortmund (2015/16), toate cu câte 11 victorii la rând.

