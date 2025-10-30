Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil - Antena Sport

Bayern Munchen este de neoprit în acest început de sezon. Echipa lui Vincent Kompany s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei, după ce s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Koln.
Aceasta este a 14-a victorie consecutivă a lui Bayern Munchen în acest sezon, în toate competiţiile, având parte de un start incredibil.
Bayern Munchen a ajuns la 14 victorii consecutive în toate competiţiile
Bavarezii au stabilit astfel un nou record în ceea ce priveşte top 5 campionate din Europa (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga şi Ligue 1). În aceste 14 meciuri, Bayern a marcat 51 de goluri şi a primit doar 10.
Până miercuri seară, recordul era deţinut de echipa lui AC Milan, din sezonul 1992/93, care a avut 13 victorii consecutive. În acest top se mai află Real Madrid (1961/62 şi 1968/69), Tottenham (1960/61) şi Borussia Dortmund (2015/16), toate cu câte 11 victorii la rând.
✨1️⃣4️⃣ 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 – 1️⃣4️⃣ 𝗪𝗜𝗡𝗦 ✨
Best start in Europe’s Top-5 leagues 💪 pic.twitter.com/Qi6Pi5oXgh
— FC Bayern (@FCBayernEN) October 29, 2025
Deşi au fost conduşi de FC Koln, care au deschis scorul prin Ragnar Ache (min. 31), bavarezii au răsturnat rapid situaţia prin golurile înscrise de Luis Diaz (36), Harry Kane (38 şi 64) şi Michael Olise (72), impunându-se cu scorul de 4-1.
Bayern Munchen nu a mai ajuns într-o finală de Cupă a Germaniei de la cel de-al 20-lea şi ultimul său trofeu (record) în 2020.
Într-un alt meci, Bayer Leverkusen a acces în optimile de finală după ce s-a impus în prelungiri, cu 4-2, în faţa divizionarei secunde Paderborn. Aflată în superioritate numerică, Leverkusen a condus partida prin golul înscris de Grimaldo (min. 60), dar a fost egalată în ultimele minute de joc, apoi a fost condusă în prelungiri.
După ce a egalat prin Jarell Quansah (105), echipa antrenată de danezul Kasper Hjulmand a smuls victoria în minutele adiţionale ale prelungirilor, prin Ibrahim Maza (min. 120+2) şi Aleix Garcia (min. 120+4).
