Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o - Antena Sport

Carlo Ancelotti a dezvăluit că ar mai antrena o singură echipă de club. Selecționerul Braziliei nu s-a ferit și a spus și care este numele echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Real Madrid, echipă alături de care Carlo Ancelotti a cucerit 15 trofee. Italianul a părăsit echipa din capitala Spaniei pentru a pregăti Brazilia, în încercarea de a câștiga World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Carlo Ancelotti ar mai antrena-o doar pe Real Madrid

“Singura echipă pe care aș antrena-o după naționala Braziliei ar fi Real Madrid. Nu cred însă că se va întâmpla asta. Mai am un an de contract aici, iar după se pot întâmpla multe. Am semnat doar pe un an pentru că așa am considerat că e corect.

Ultimul sezon de la Real Madrid a fost complicat. Nu am câștigat anumite meciuri importante și am avut multe probleme în apărare. A fost dificil să construim o echipă care să ofere susținere celor din atac.

Ne-au lipsit Militao, Rudiger, Alaba, Mendy și Carvajal. Au fost meciuri când aveam doar doi fundași, iar unul dintre ei era Asencio, promovat de la echipa de tineret”, a spus Carlo Ancelotti, citat de marca.com.