Carlo Ancelotti a vorbit cu Vinicius după criza sa de nervi din El Clasico: "Nu sunt tatăl sau fratele lui" - Antena Sport

Carlo Ancelotti a vorbit în cadrul unei conferințe de presă a naționalei Braziliei despre ieșirea nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat de Xabi Alonso în derby-ul Realului cu Barcelona. Selecționerul de 66 de ani a dezvăluit că i-a transmis elevului său de la națională că a greșit în momentul în care a avut criza respectivă de nervi, după care a spus că nu trebuie să se poarte ca un membru de familie cu jucătorul “blanco”, ci ca un simplu antrenor.
Reacția nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat în El Clasico a atras enorm de multe reacții. După ce Xabi Alonso a anunțat că totul s-a rezolvat miercurea trecută după ce brazilianul și-a cerut scuze, fostul antrenor de la Real Madrid al sud-americanului, Carlo Ancelotti, a vorbit și el despre cele întâmplate.
Verdictul lui Ancelotti pentru Vinicius: “A făcut o greșeală”
În cadrul conferinței de presă în care a anunțat jucătorii selecționați la echipa Braziliei pentru două partide amicale, Ancelotti nu a scăpat fără să fie întrebat de jucătorul său de la națională. Antrenorul care l-a pregătit pe Vini și la Real a spus că jucătorul a greșit, dar a punctat și aspectul că și-a cerut scuze.
Ulterior, când jurnaliștii au încercat să scoată mai multe reacții de la “Don Carlo”, el a ținut să transmită că “nu este tatăl sau fratele” lui Vinicius.
“Avem o relație foarte bună cu Vinicius, cum avem cu toți jucătorii. Când se întâmplă ceva, ne informăm și cerem sfaturi. Am vorbit cu Vinicius despre reacția lui. I-am spus care a fost părerea mea, că a făcut o greșeală, el a înțeles și cred că și-a cerut scuze. Lucrurile s-au rezolvat.
Vinicius e un jucător foarte important pentru noi, e un jucător care poate contribui mult, iar noi avem drag pentru el. Nu cred că este o problemă aici cu echipa sau cu antrenorul.
Nu sunt tatăl sau fratele lui, vreau doar să fiu antrenorul lui. Viața lui personală e treaba lui“, a spus selecționerul “selecao” potrivit marca.com.
Chiar în zilele în care România își dispută meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială, Brazilia are și ea două amicale contra Senegalului (15 noiembrie) și Tunisiei (18 noiembrie). “Selecao” s-a calificat deja la turneul final din America de Nord, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
