Carlo Ancelotti a vorbit cu Vinicius după criza sa de nervi din El Clasico: "Nu sunt tatăl sau fratele lui" - Antena Sport

Carlo Ancelotti a vorbit în cadrul unei conferințe de presă a naționalei Braziliei despre ieșirea nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat de Xabi Alonso în derby-ul Realului cu Barcelona. Selecționerul de 66 de ani a dezvăluit că i-a transmis elevului său de la națională că a greșit în momentul în care a avut criza respectivă de nervi, după care a spus că nu trebuie să se poarte ca un membru de familie cu jucătorul “blanco”, ci ca un simplu antrenor.

Reacția nervoasă pe care a avut-o Vinicius după ce a fost schimbat în El Clasico a atras enorm de multe reacții. După ce Xabi Alonso a anunțat că totul s-a rezolvat miercurea trecută după ce brazilianul și-a cerut scuze, fostul antrenor de la Real Madrid al sud-americanului, Carlo Ancelotti, a vorbit și el despre cele întâmplate.

Verdictul lui Ancelotti pentru Vinicius: “A făcut o greșeală”

În cadrul conferinței de presă în care a anunțat jucătorii selecționați la echipa Braziliei pentru două partide amicale, Ancelotti nu a scăpat fără să fie întrebat de jucătorul său de la națională. Antrenorul care l-a pregătit pe Vini și la Real a spus că jucătorul a greșit, dar a punctat și aspectul că și-a cerut scuze.

Ulterior, când jurnaliștii au încercat să scoată mai multe reacții de la “Don Carlo”, el a ținut să transmită că “nu este tatăl sau fratele” lui Vinicius.

“Avem o relație foarte bună cu Vinicius, cum avem cu toți jucătorii. Când se întâmplă ceva, ne informăm și cerem sfaturi. Am vorbit cu Vinicius despre reacția lui. I-am spus care a fost părerea mea, că a făcut o greșeală, el a înțeles și cred că și-a cerut scuze. Lucrurile s-au rezolvat.