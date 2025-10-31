Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: "Caz închis" - Antena Sport

Xabi Alonso a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Valencia din La Liga, iar cele mai multe întrebări ale jurnaliștilor au vizat subiectul “Vinicius”. Antrenorul de pe Bernabeu a transmis că întreaga “telenovelă” s-a închis odată cu ziua de miercuri, când atacantul a vorbit în cadrul unei ședințe alături de toată echipa și a transmis o “declarație valoroasă și pozitivă”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alonso s-a arătat extrem de mulțumit de Vinicius, la aproape o săptămână distanță de la ieșirea nervoasă a jucătorului din timpul derby-ului cu Barcelona. Tehnicianul trupei “blanco” a primit o multitudine de întrebări legate de situația respectivă, iar fostul mijlocaș a ținut să le ofere jurnaliștilor certitudinea că tensiunile nu mai există.

Vinicius scapă fără pedeapsă

Managerul “galacticilor” nu a apărut deloc afectat de faptul că Vinicius nu l-a inclus și pe el în mesajul de pe rețelele sociale postat miercuri, atunci când și-a cerut scuze pentru criza de nervi din El Clasico. În plus, Xabi a menționat că sud-americanul nu va primi niciun fel de pedeapsă pentru cele întâmplate.

“Miercuri, după cele două zile de odihnă, am avut o ședință cu toată echipa. Vini a fost impecabil, a vorbit din inimă, iar eu am fost mulțumit. Totul este clarificat. A fost o declarație foarte valoroasă și pozitivă. A vorbit din inimă despre ceea ce își dorește să ofere.

Cel mai important este ceea ce le-a spus colegilor și fanilor. Cazul s-a închis miercuri. A fost ceva foarte pozitiv și valoros, sunt mulțumit. Toți suntem în aceeași barcă, vâslind în aceeași direcție.