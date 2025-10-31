Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: "Caz închis" - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 11:54

Xabi Alonso și Vinicius, în timpul meciului Real Madrid - Barcelona / Profimedia

Xabi Alonso a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Valencia din La Liga, iar cele mai multe întrebări ale jurnaliștilor au vizat subiectul “Vinicius”. Antrenorul de pe Bernabeu a transmis că întreaga “telenovelă” s-a închis odată cu ziua de miercuri, când atacantul a vorbit în cadrul unei ședințe alături de toată echipa și a transmis o “declarație valoroasă și pozitivă”.

Alonso s-a arătat extrem de mulțumit de Vinicius, la aproape o săptămână distanță de la ieșirea nervoasă a jucătorului din timpul derby-ului cu Barcelona. Tehnicianul trupei “blanco” a primit o multitudine de întrebări legate de situația respectivă, iar fostul mijlocaș a ținut să le ofere jurnaliștilor certitudinea că tensiunile nu mai există.

Vinicius scapă fără pedeapsă

Managerul “galacticilor” nu a apărut deloc afectat de faptul că Vinicius nu l-a inclus și pe el în mesajul de pe rețelele sociale postat miercuri, atunci când și-a cerut scuze pentru criza de nervi din El Clasico. În plus, Xabi a menționat că sud-americanul nu va primi niciun fel de pedeapsă pentru cele întâmplate.

Miercuri, după cele două zile de odihnă, am avut o ședință cu toată echipa. Vini a fost impecabil, a vorbit din inimă, iar eu am fost mulțumit. Totul este clarificat. A fost o declarație foarte valoroasă și pozitivă. A vorbit din inimă despre ceea ce își dorește să ofere.

Cel mai important este ceea ce le-a spus colegilor și fanilor. Cazul s-a închis miercuri. A fost ceva foarte pozitiv și valoros, sunt mulțumit. Toți suntem în aceeași barcă, vâslind în aceeași direcție.

De miercuri, totul este clarificat. Acum ne concentrăm pe teren și pe lotul valoros pe care îl avem. Fără represalii. Îl văd foarte concentrat și dornic. A făcut un meci grozav zilele trecute“, a spus Xabi Alonso, potrivit marca.com.

Real Madrid o întâlnește mâine pe Valencia în campionat, pe Santiago Bernabeu, de la ora 22:00.

