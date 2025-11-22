Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat - Antena Sport

Închide meniul
Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat

Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 19:58

Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat

Dennis Man, PSV / Profimedia

Dennis Man a fost titular pentru PSV în victoria, din deplasare, cu NAC Breda, scor 1-0, în etapa 13 din Eredivisie.

Românul a jucat 71 de minute și a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), cel care a înscris golul de 2-1 în Bosnia – România. Dennis Man nu a avut o evoluţie pe măsura aşteptărilor, de această dată, fiind chiar fluierat de câteva ori pentru căderile lui în momentul în care era faultat. Pentru prestaţia lui Dennis Man a primit nota 6.9.

Pentru Man și PSV urmează un meci de foc, în deplasare, cu Liverpool, pe 26 noiembrie, în grupa prinicpală de Liga Campionilor.

