Ce a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei - Antena Sport

Ianis Hagi a avut ocazia să joace primele sale minute în tricoul lui Alanyaspor, formație care l-a transferat în această perioadă de mercato. În duelul contra celor de la Konyaspor, jucătorul de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66 și a contribuit la construcția golului care a adus victoria echipei sale.
După meciul, Hagi a postat pe rețelele sociale, în secțiunea “stories”.
Ianis Hagi, în extaz după debutul său
Ianis Hagi a adunat primele minute în tricoul lui Alanyaspor chiar împotriva unui club la care evoluează alt român, Marius Ștefănescu. Fiul “Regelui” a intrat când scorul era 1-1 și a fost un pion important la golul victoriei marcat de echipa sa.
Hagi a recuperat o minge la 20 de metri de poartă, după care acțiunea a curs și a dus la golul marcat de Alanyaspor. După meci, Hagi nu a ezitat să își afișeze bucuria și pe rețelele sociale și a distribuit o postare a echipei sale ce îl surpindea pe român și pe colegii săi în vestiar, bucurându-se.
Descrierea fotografiei postate de Alanyaspor pe contul oficial a fost următoarea: “Postura noastră de victorie“.
