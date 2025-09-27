Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray - Antena Sport

Gică Hagi a fost prezent în tribunele arenei lui Alanyaspor, la meciul pe care noua echipă a lui Ianis Hagi l-a disputat împotriva lui Galatasaray, fosta echipă a “Regelui”. Galatasaray s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Mauro Icardi, în minutul 23.
Ianis Hagi a început meciul pe bancă şi a fost introdus în teren abia în minutul 71, atunci când a intrat în locul lui Ibrahim Kaya.
Gică Hagi, în tribune la Alanyaspor – Galatasaray 0-1! Ce a scris presa din Turcia
În momentul în care Ianis Hagi a fost introdus pe teren, camerele TV şi-au îndreptat atenţia către Gică Hagi, fostul jucător al lui Galatasaray, aflat în tribune. “Tensionat” a fost cuvântul folosit de jurnaliştii turci pentru a descrie modul în care a fost surprins “Regele”:
“Corendon Alanyaspor și Galatasaray s-au înfruntat în etapa a 7-a a Superligii Trendyol. Legendarul fotbalist al galben-roșiilor, Gheorghe Hagi, a urmărit meciul tensionat de pe stadionul Alanya Oba. Ianis Hagi, fiul fostei vedete române, s-a transferat la Corendon Alanyaspor la începutul sezonului.
Jucătorul în vârstă de 26 de ani a început partida pe banca de rezerve, intrând pe teren în minutul 71″, au scris turcii de la fotomac.com.
📸 Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Alanyaspor forması giyen oğlu Ianis Hagi’yi tribünden takip ediyor.
pic.twitter.com/EMlqaYpILO
— Taktik Mania (@taktikmania) September 26, 2025
După meciul jucat acasă de Alanyaspor, Hagi a primit nota 6,5 din partea celor de la Sofa Score. În trei meciuri în care a evoluat până acum pentru noua sa echipă, mijlocașul nu și-a trecut în cont vreun gol sau o pasă decisivă.
“Mă bucură să îl am pe tatăl meu în tribune și să mă vadă cum joc. M-a urmărit încă de când eram mic și sper că va continua să o facă până mă voi retrage“, a spus Ianis Hagi, potrivit millyet.com.tr.
- Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere”
- Ousmane Dembele, după ce a câştigat Balonul de Aur 2025: “Primul care m-a felicitat a fost Lionel Messi”
- Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat”
- Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage”
- Nota primită de Ianis Hagi pentru cele 19 minute jucate în Alanyaspor – Galatasaray