Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray - Antena Sport

Gică Hagi a fost prezent în tribunele arenei lui Alanyaspor, la meciul pe care noua echipă a lui Ianis Hagi l-a disputat împotriva lui Galatasaray, fosta echipă a “Regelui”. Galatasaray s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Mauro Icardi, în minutul 23.

Ianis Hagi a început meciul pe bancă şi a fost introdus în teren abia în minutul 71, atunci când a intrat în locul lui Ibrahim Kaya.

Gică Hagi, în tribune la Alanyaspor – Galatasaray 0-1! Ce a scris presa din Turcia

În momentul în care Ianis Hagi a fost introdus pe teren, camerele TV şi-au îndreptat atenţia către Gică Hagi, fostul jucător al lui Galatasaray, aflat în tribune. “Tensionat” a fost cuvântul folosit de jurnaliştii turci pentru a descrie modul în care a fost surprins “Regele”:

“Corendon Alanyaspor și Galatasaray s-au înfruntat în etapa a 7-a a Superligii Trendyol. Legendarul fotbalist al galben-roșiilor, Gheorghe Hagi, a urmărit meciul tensionat de pe stadionul Alanya Oba. Ianis Hagi, fiul fostei vedete române, s-a transferat la Corendon Alanyaspor la începutul sezonului.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a început partida pe banca de rezerve, intrând pe teren în minutul 71″, au scris turcii de la fotomac.com.