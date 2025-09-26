Nota primită de Ianis Hagi pentru cele 19 minute jucate în Alanyaspor - Galatasaray - Antena Sport

Alanyaspor a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Superliga Turciei. Echipa pentru care evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag a primit vineri vizita campioanei Galatasaray, într-un meci din cadrul etapei cu 7.

Proaspăt transferat la gruparea din „Țara semilunii”, Hagi a fost introdus pe teren în a doua repriză a partidei, însă nu și-a trecut în cont mari realizări în minutele jucate.

Ianis Hagi, fără realizări în meciul cu Galatasaray

Alanyaspor, formația pentru care evoluează în prezent Ianis Hagi și Umit Akdag, a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Superliga Turciei. Galatasaray a fost adversara din etapa a 7-a, iar jocul s-a încheiat cu o victorie la limită a campioanei en-titre.

Mauro Icardi a punctat în minutul 23 al disputei, acesta fiind și unicul gol care a făcut diferența pe tabelă. Umit Akdag a fost titular în acest joc, în timp ce Ianis Hagi a fost introdus în partea secundă.

Adus din postura de jucător liber de contract, Ianis a strâns 19 minute în acest meci, dar nu și-a trecut în cont mari realizări. Acesta a reușit 8 pase precise din 9 și a pierdut posesia în 7 rânduri. 6.5 este nota oferită de cei de la Sofa Score.