Nota primită de Ianis Hagi pentru cele 19 minute jucate în Alanyaspor - Galatasaray - Antena Sport

Alanyaspor a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Superliga Turciei. Echipa pentru care evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag a primit vineri vizita campioanei Galatasaray, într-un meci din cadrul etapei cu 7.
Proaspăt transferat la gruparea din „Țara semilunii”, Hagi a fost introdus pe teren în a doua repriză a partidei, însă nu și-a trecut în cont mari realizări în minutele jucate.
Ianis Hagi, fără realizări în meciul cu Galatasaray
Alanyaspor, formația pentru care evoluează în prezent Ianis Hagi și Umit Akdag, a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Superliga Turciei. Galatasaray a fost adversara din etapa a 7-a, iar jocul s-a încheiat cu o victorie la limită a campioanei en-titre.
Mauro Icardi a punctat în minutul 23 al disputei, acesta fiind și unicul gol care a făcut diferența pe tabelă. Umit Akdag a fost titular în acest joc, în timp ce Ianis Hagi a fost introdus în partea secundă.
Adus din postura de jucător liber de contract, Ianis a strâns 19 minute în acest meci, dar nu și-a trecut în cont mari realizări. Acesta a reușit 8 pase precise din 9 și a pierdut posesia în 7 rânduri. 6.5 este nota oferită de cei de la Sofa Score.
De partea cealaltă, Sofa Score i-a oferit lui Akdag cea mai mare notă din tabăra gazdelor: 7.7. Fundașul a avut o prestație solidă, dar nu a avut cum să îl oprească pe Icardi.
- Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale
- Alexandru Băluţă, primul interviu după ce a semnat cu noua echipă. Ce a spus despre FCSB
- Au fost la un pas să joace cu Real Madrid și Barcelona, acum se remarcă prin 17 „împrumuturi”
- Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival
- Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina