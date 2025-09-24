Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 - Antena Sport

Cu o avere estimată undeva la 20 de miliarde de dolari, Faiq Bolkiah este, de departe, cel mai bogat fotbalist din lume. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Brunei are în conturi mai mulți bani decât Leo Messi și Cristiano Ronaldo la un loc.

Bolkiah este fiul prințului Jefri și nepotul sultanului Hassanal din Brunei, o țară aflată în sud-estul Asiei, în insula Borneo, cu o populație de numai 460.000 de oameni, dar cu cel mai mare PIB din lume pe cap de locuitor.

Faiq Bolkiah, crescut în Anglia, e acum rezervă de lux în Thailanda!

Faiq Bolkiah s-a născut în Statele Unite, la Los Angeles, dar a crescut în Marea Britanie. Tot acolo a început să joace fotbal, ajungând să evolueze inclusiv pentru echipele de tineret ale lui Chelsea și Leicester. Din Anglia s-a dus în Portugalia, la Marítimo, unde i s-a promis că va fi titular, dar până la urmă nu a jucat niciun minut pentru prima echipă a lusitanilor.

Din 2023, evoluează la Ratchaburi FC, în Thailanda, unde a ajuns după ce o altă echipă locală, Chonburi FC, l-a lăsat liber de contract. Din păcate, Faiq Bolkiah a ajuns rezervă de lux în acest sezon. Cel mai bogat jucător din lume nu a prins niciun minut în cele șase meciuri jucate de Ratchaburi, cinci în campionat și unul în Liga Campionilor Asiei.

Bolkiah are un salariu de 11.500 pe lună

În Thailanda, Faiq Bolkiah câștigă 11.500 de euro pe lună, potrivit site-urilor de specialitate. Fotbalistul din Brunei joacă fotbal strict de plăcere, dar fără mari reușite. În sezonul trecut, Bolkiah a fost în mare parte accidentat și a prins doar cinci meciuri, numai unul ca titular. În total, 81 de minute pe teren, fără gol sau assist.