Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 - Antena Sport

Cu o avere estimată undeva la 20 de miliarde de dolari, Faiq Bolkiah este, de departe, cel mai bogat fotbalist din lume. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Brunei are în conturi mai mulți bani decât Leo Messi și Cristiano Ronaldo la un loc.
Bolkiah este fiul prințului Jefri și nepotul sultanului Hassanal din Brunei, o țară aflată în sud-estul Asiei, în insula Borneo, cu o populație de numai 460.000 de oameni, dar cu cel mai mare PIB din lume pe cap de locuitor.
Faiq Bolkiah, crescut în Anglia, e acum rezervă de lux în Thailanda!
Faiq Bolkiah s-a născut în Statele Unite, la Los Angeles, dar a crescut în Marea Britanie. Tot acolo a început să joace fotbal, ajungând să evolueze inclusiv pentru echipele de tineret ale lui Chelsea și Leicester. Din Anglia s-a dus în Portugalia, la Marítimo, unde i s-a promis că va fi titular, dar până la urmă nu a jucat niciun minut pentru prima echipă a lusitanilor.
Din 2023, evoluează la Ratchaburi FC, în Thailanda, unde a ajuns după ce o altă echipă locală, Chonburi FC, l-a lăsat liber de contract. Din păcate, Faiq Bolkiah a ajuns rezervă de lux în acest sezon. Cel mai bogat jucător din lume nu a prins niciun minut în cele șase meciuri jucate de Ratchaburi, cinci în campionat și unul în Liga Campionilor Asiei.
Bolkiah are un salariu de 11.500 pe lună
În Thailanda, Faiq Bolkiah câștigă 11.500 de euro pe lună, potrivit site-urilor de specialitate. Fotbalistul din Brunei joacă fotbal strict de plăcere, dar fără mari reușite. În sezonul trecut, Bolkiah a fost în mare parte accidentat și a prins doar cinci meciuri, numai unul ca titular. În total, 81 de minute pe teren, fără gol sau assist.
Într-unul dintre puținele sale interviuri, pe vremea când juca în Anglia, Bolkiah spunea că idolul său este brazilianul Ronaldo și se descria astfel: „Sunt un jucător rapid, îmi place să creez. Evoluez și ca extremă, și ca număr 10, îmi place jocul direct și îmi doresc să marchez goluri.”
Viața extravagantă a familiei lui Faiq Bolkiah
Familia Bolkiah este faimoasă în toată lumea pentru viața extravagantă pe care o duce. Tatăl lui Faiq, prințul Jefri (70 de ani), deține o flotă de 2.300 de mașini de lux, opt avioane private, elicoptere și diamante în valoare de sute de milioane de dolari.
Jefri i-a plătit lui Michael Jackson 17 milioane de dolari și l-a adus în Brunei cu un avion privat doar ca să cânte la ziua de naștere a lui Faiq, când acesta a împlinit 7 ani! Poveștile despre Jefri au făcut înconjurul presei internaționale, care scria că prințul din Brunei avea harem de 40 de femei și, la apogeul său, cheltuia în medie 500.000 de dolari pe zi.
• 150.000 de euro este cota lui Faiq Bolkiah, potrivit Transfermarkt.
• Faiq Bolkiah a marcat ultima oară pe 12 ianuarie 2023, într-un meci câștigat de Ratchaburi cu Singha Chiangrai United (3-0).
• 6 selecții și 1 gol pentru are Faiq Bolkiah la echipa națională a statului Brunei.
