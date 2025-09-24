Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1

Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 septembrie 2025, 14:23

Comentarii
Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1

Faiq Bolkiah, în timpul unui meci / Intagram @fjefrib

Cu o avere estimată undeva la 20 de miliarde de dolari, Faiq Bolkiah este, de departe, cel mai bogat fotbalist din lume. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Brunei are în conturi mai mulți bani decât Leo Messi și Cristiano Ronaldo la un loc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bolkiah este fiul prințului Jefri și nepotul sultanului Hassanal din Brunei, o țară aflată în sud-estul Asiei, în insula Borneo, cu o populație de numai 460.000 de oameni, dar cu cel mai mare PIB din lume pe cap de locuitor.

Faiq Bolkiah, crescut în Anglia, e acum rezervă de lux în Thailanda!

Faiq Bolkiah s-a născut în Statele Unite, la Los Angeles, dar a crescut în Marea Britanie. Tot acolo a început să joace fotbal, ajungând să evolueze inclusiv pentru echipele de tineret ale lui Chelsea și Leicester. Din Anglia s-a dus în Portugalia, la Marítimo, unde i s-a promis că va fi titular, dar până la urmă nu a jucat niciun minut pentru prima echipă a lusitanilor.

Din 2023, evoluează la Ratchaburi FC, în Thailanda, unde a ajuns după ce o altă echipă locală, Chonburi FC, l-a lăsat liber de contract. Din păcate, Faiq Bolkiah a ajuns rezervă de lux în acest sezon. Cel mai bogat jucător din lume nu a prins niciun minut în cele șase meciuri jucate de Ratchaburi, cinci în campionat și unul în Liga Campionilor Asiei.

Bolkiah are un salariu de 11.500 pe lună

În Thailanda, Faiq Bolkiah câștigă 11.500 de euro pe lună, potrivit site-urilor de specialitate. Fotbalistul din Brunei joacă fotbal strict de plăcere, dar fără mari reușite. În sezonul trecut, Bolkiah a fost în mare parte accidentat și a prins doar cinci meciuri, numai unul ca titular. În total, 81 de minute pe teren, fără gol sau assist.

Reclamă
Reclamă

Într-unul dintre puținele sale interviuri, pe vremea când juca în Anglia, Bolkiah spunea că idolul său este brazilianul Ronaldo și se descria astfel: „Sunt un jucător rapid, îmi place să creez. Evoluez și ca extremă, și ca număr 10, îmi place jocul direct și îmi doresc să marchez goluri.”

Viața extravagantă a familiei lui Faiq Bolkiah

Familia Bolkiah este faimoasă în toată lumea pentru viața extravagantă pe care o duce. Tatăl lui Faiq, prințul Jefri (70 de ani), deține o flotă de 2.300 de mașini de lux, opt avioane private, elicoptere și diamante în valoare de sute de milioane de dolari.

Jefri i-a plătit lui Michael Jackson 17 milioane de dolari și l-a adus în Brunei cu un avion privat doar ca să cânte la ziua de naștere a lui Faiq, când acesta a împlinit 7 ani! Poveștile despre Jefri au făcut înconjurul presei internaționale, care scria că prințul din Brunei avea harem de 40 de femei și, la apogeul său, cheltuia în medie 500.000 de dolari pe zi.

Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorismElevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
Reclamă

• 150.000 de euro este cota lui Faiq Bolkiah, potrivit Transfermarkt.
• Faiq Bolkiah a marcat ultima oară pe 12 ianuarie 2023, într-un meci câștigat de Ratchaburi cu Singha Chiangrai United (3-0).
• 6 selecții și 1 gol pentru are Faiq Bolkiah la echipa națională a statului Brunei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
15:03
Vladislav Blănuță are zilele numărate la Dinamo Kiev. Conducerea clubului i-a decis soarta
14:43
Când poate reveni Lamine Yamal pe teren? Superstarul Barcelonei vrea să fie 100% apt la un meci “de 5 stele”
14:04
Mircea Lucescu le-a vorbit italienilor despre Cristi Chivu: “Când ajungi într-un loc nou, asta nu e garantat”
13:43
Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB
13:38
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
13:30
Jayson Tatum vrea să revină în acest sezon, după accidentarea teribilă! “E o întrebare de un milion de dolari”
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 5 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul