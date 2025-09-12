Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1 - Antena Sport

Chelsea Londra a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters.

Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în 27 de meciuri în sezonul trecut de Ligue 1.

Chelsea a reușit un nou transfer de top

Emegha a ajuns la Strasbourg în anul 2023 de la formaţia austriacă Sturm Graz şi este căpitanul echipei franceze. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, notează agerpres.ro.

Strasbourg şi Chelsea fac parte din aceeaşi structură de proprietate care deţine cluburile, echipa franceză fiind cumpărată, în 2023, de consorţiul BlueCo al omului de afaceri american Todd Boehly.