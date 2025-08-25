Cristi Chivu, lăudat de Yann Sommer: "Este un antrenor complet" - Antena Sport

Cristian Chivu “este un antrenor complet”, a declarat Yann Sommer, portarul lui Inter Milano, înaintea meciului de luni cu Torino FC, de pe San Siro, din prima etapă a campionatului de fotbal al Italiei, informează TuttoMercatoWeb.

Întrebat ce părere are despre Cristian Chivu, Yann Sommer a răspuns: “Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Este foarte calm, dar şi foarte atent: are o mentalitate şi o energie extraordinare.”

Cristi Chivu, lăudat de Yann Sommer

Cu câteva zile mai devreme, elveţianul a spus despre tehnicianul român: “Chivu aduce idei complet noi şi un mod diferit de a interacţiona cu noi. Emană atât de multă energie, nu se teme să se facă auzit, dar rămâne foarte calm şi abordabil. Este uşor să vorbeşti cu el chiar şi despre chestiuni din afara terenului.”

Pe de altă parte, Chivu a renunţat deja la un jucător. Kristjan Asllani, mijlocaşul de 23 de ani din Albania, a fost împrumutat de Inter la Torino, în schimbul a 1,5 milioane de euro. Torino are şi opţiunea de a-l cumpăra pe Asllani la finalul sezonului pentru suma de 11,5 milioane de euro.

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, Inter va păstra şi 20% dintr-un eventual transfer al mijlocaşului albanez, cotat la 13 milioane de euro pe transfermarkt.com.