Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională

Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 9:25

Comentarii
Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională

Lionel Messi, în timpul unui meci al naționalei / Profimedia

Lionel Messi a devenit lider absolut într-un nou clasament după cel mai recent meci disputat la naționala Argentinei contra selecționatei din Puerto Rico. În partidă amicală a “pumelor”, decarul nu a înscris vreun gol, însă a oferit două pase decisive care l-au făcut să doboare un nou record.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Superstarul care evoluează pentru Inter Miami a ajuns astfel pe primul loc în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe assist-uri în meciurile internaționale, cu 60 de astfel de contribuții de gol. Messi l-a devansat chiar pe unul dintre foștii săi colegi și prieteni de la Barcelona, Neymar.

Messi, “extraterestru” și la echipa națională

În partida dintre Puerto Rico și Argentina, câștigată de trupa lui Lionel Scaloni cu scorul de 6-0, Messi le-a pus “pe tavă” golurile lui Gonzalo Montiel și Lautaro Martinez, cel din urmă reușind o “dublă”. Pe lângă cei doi, pe tabela de marcaj și-au mai trecut numele Alexis Mac Allister și portoricanul Steven Echevarria, care a înscris în proprie poartă.

Grație prestației sale din partida amicală, Messi a ajuns la 60 de pase decisive în meciurile internaționale. Merită punctat că în partidele echipelor naționale, spre deosebire de cele ale formațiilor de club, statisticile se pun la socoteală și în meciurile amicale, acesta fiind motivul pentru care assist-urile decarului “pumelor” au fost contorizate.

Reclamă
Reclamă

Acum, Messi este lider în această ierarhie, iar pe locul al doilea se află Neymar, cu 59 de pase decisive. Jucătorul de la Santos nu a mai jucat însă pentru “selecao” de pe 18 octombrie 2023, din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Un aspect interesant legat de realizarea lui Messi este că s-a produs la câteva ore după ce Cristiano Ronaldo a devenit și el lider absolut în clasamentul golgheterilor din preliminariile pentru Cupa Mondială. În plus, argentinianul este la doar două pase decisive distanță de borna 400 la acest capitol, un număr uriaș pentru cel considerat “GOAT” (n.r. Greatest of All Time) de multe figuri din fotbal, la bătaie cu “CR7”.

Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoniFaptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
10:25
6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final
10:01
Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj
9:00
Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set
8:42
Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic”
8:23
Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj
23:42 14 oct.
Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Vezi toate știrile
1 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua