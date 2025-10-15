Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională - Antena Sport

Lionel Messi a devenit lider absolut într-un nou clasament după cel mai recent meci disputat la naționala Argentinei contra selecționatei din Puerto Rico. În partidă amicală a “pumelor”, decarul nu a înscris vreun gol, însă a oferit două pase decisive care l-au făcut să doboare un nou record.

Superstarul care evoluează pentru Inter Miami a ajuns astfel pe primul loc în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe assist-uri în meciurile internaționale, cu 60 de astfel de contribuții de gol. Messi l-a devansat chiar pe unul dintre foștii săi colegi și prieteni de la Barcelona, Neymar.

Messi, “extraterestru” și la echipa națională

În partida dintre Puerto Rico și Argentina, câștigată de trupa lui Lionel Scaloni cu scorul de 6-0, Messi le-a pus “pe tavă” golurile lui Gonzalo Montiel și Lautaro Martinez, cel din urmă reușind o “dublă”. Pe lângă cei doi, pe tabela de marcaj și-au mai trecut numele Alexis Mac Allister și portoricanul Steven Echevarria, care a înscris în proprie poartă.

Grație prestației sale din partida amicală, Messi a ajuns la 60 de pase decisive în meciurile internaționale. Merită punctat că în partidele echipelor naționale, spre deosebire de cele ale formațiilor de club, statisticile se pun la socoteală și în meciurile amicale, acesta fiind motivul pentru care assist-urile decarului “pumelor” au fost contorizate.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🎁

Assist 5️⃣9️⃣ and 6️⃣0️⃣ for Argentina — he’s now the all-time assist leader in international football! 🏆

6️⃣0️⃣ 🅰️ Lionel Messi 🇦🇷

5️⃣9️⃣ 🅰️… pic.twitter.com/P1Su3ysGqa

— 433 (@433) October 15, 2025