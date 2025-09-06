Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a marcat o „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Lusitanii au învins-o, în deplasare, pe Armenia, scor 5-0, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
Lusitanii au debutat în calificările Cupei Mondiale 2026 cu o victorie obţinută destul de facil la Erevan, cu Armenia. Joao Felix a deschis scorul pentru oaspeţi în minutul 10, din pasa lui Joao Cancelo.
Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia
A urmat un moment deosebit, când Cristiano Ronaldo a marcat golul de 2-0, în minutul 21, exact numărul pe care Diogo Jota îl purta la echipa naţională. Scorul a devenit 3-0 în minutul 32, golul fiind înscris de Joao Cancelo, din pasa lui Joao Felix.
Imediat după pauză, în minutul 46, Cristiano Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională, ducând la patru diferența de pe tabela de marcaj.
RONALDO FROM WAY OUTSIDE THE BOX 😱
40 YEARS OLD AND HE KEEPS DOING THIS! pic.twitter.com/cvVdP9Ok8l
— ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2025
Lusitanii au mai marcat o singură dată, în minutul 62, când Joao Felix a trimis în poartă cu călcâiul, surprinzând defensiva armeană, şi Armenia – Portugalia s-a încheiat 0-5.
- Cristiano Ronaldo a ajuns la 140 de goluri marcate la națională
- 942 de goluri în întreaga carieră a marcat CR7
Imaginea serii la Erevan a fost oferită înainte de startul partidei. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren, la intonarea celor două imnuri, a început să plângă de bucurie pentru faptul că stătea alături de starul lusitan.
Priceless ❤️🩹 pic.twitter.com/lfXxqmc5Hy
— TCR. (@TeamCRonaldo) September 6, 2025
