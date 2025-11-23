Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă" pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani

Publicat: 23 noiembrie 2025, 22:36

Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani

Publicat: 23 noiembrie 2025, 22:36

Cristiano Ronaldo, gol din foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani

Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr/ Getty Images

Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol pentru Al-Nassr. Starul lusitan ajuns la vârsta de 40 de ani a punctat din „foarfecă” în ultima etapă.  

CR7 a marcat golul superb în victoria la scor a lui Al Nassr, 4-1, cu Al-Khaleej, din etapa a 9-a a primei ligi din Arabia Saudită. 

Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr 

Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 90+6. Starul lusitan a înscris cu o execuție spectaculoasă, de la aproximativ 12 metri de poartă adversă, din centrarea lui Boushal. 

Cristiano Ronaldo a ajuns la nu mai puțin de 954 de goluri marcate în întreaga carieră. În acest sezon, starul lusitan a reușit să marcheze zece goluri în cele 11 meciuri bifate în toate competițiile pentru Al-Nassr, el oferind și două pase decisive.  

Pentru Al-Nassr au mai marcat Joao Felix (minutul 39), Wesley (minutul 42) și Sadio Mane (minutul 77), în timp ce pentru Al-Khaleej a punctat Al Hawsawi (minutul 47). 

Grație succesului categoric cu Al-Khaleej, Al-Nassr și-a mărit avansul în fruntea campionatului. Trupa lui Cristiano Ronaldo are 27 de puncte, după nouă meciuri jucate, cu patru mai multe față de ocupanta locului secund, Al Hilal. 

