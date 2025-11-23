Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol pentru Al-Nassr. Starul lusitan ajuns la vârsta de 40 de ani a punctat din „foarfecă” în ultima etapă.

CR7 a marcat golul superb în victoria la scor a lui Al Nassr, 4-1, cu Al-Khaleej, din etapa a 9-a a primei ligi din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 90+6. Starul lusitan a înscris cu o execuție spectaculoasă, de la aproximativ 12 metri de poartă adversă, din centrarea lui Boushal.

🚲✨ Cristiano Ronaldo scored his 954th career goal… with this bicycle magic. pic.twitter.com/0iFBXKAEIW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2025

Cristiano Ronaldo a ajuns la nu mai puțin de 954 de goluri marcate în întreaga carieră. În acest sezon, starul lusitan a reușit să marcheze zece goluri în cele 11 meciuri bifate în toate competițiile pentru Al-Nassr, el oferind și două pase decisive.