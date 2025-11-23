Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski

Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 21:17

Comentarii
Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski / Getty Images

Robert Lewandowski va intra în ultimele șase luni de contract cu Barcelona, iar cei din conducere i-au transmis deja că este liber să-și caute o altă echipă, fiind interesați să aducă un alt atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcii de la Fenerbahce i-au propus vârfului polonez un contract pe un an și jumătate, însă actualul jucător al Barcelonei vrea o înțelegere pe doi ani și jumătate.

Robert Lewandowski, ținta celor de la Fenerbahce

Robert Lewandowski a devenit principala prioritate a turcilor de la Fenerbahce, echipă care va juca împotriva FCSB-ului în faza principală a UEFA Europa League.

Spaniolii de la as.com anunță că polonezul a primit deja propunerea contractuală din partea vicecampioanei din Turcia, însă, acesta ar fi refuzat. Motivul ar fi valabilitatea acestuia, întrucât turcii i-au propus o înțelegere pe un an și jumătate.

Cotat în prezent la 10 milioane de euro, Robert Lewandowski a marcat de patru ori în actuala ediție de La Liga pentru campioana Spaniei. 37 de ani are în prezent vârful trecut pe la Borussia Dortmund și Bayern Munchen.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Observator
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski!
Fanatik.ro
Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski!
20:56
FCSB pregătește un transfer de top. Anunț de ultim moment al lui Mihai Stoica: „Aducem un jucător de valoare”
20:36
Arsenal – Tottenham 4-1. Eze a marcat un hat-trick și a doborât un record vechi de 47 de ani
20:31
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu. Echipele de start
20:30
LIVE TEXTCFR Cluj – Rapid 0-0. Derby „feroviar” în Gruia. Ratări mari de ambele părți
20:18
Mihai Stoica știe cine e cel mai bun jucător U21 din Liga 1: „E peste Musi”
19:50
Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă”
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 4 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 5 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor