Viitoarea adversară a FCSB-ului vrea să dea lovitura: Robert Lewandowski - Antena Sport

Robert Lewandowski va intra în ultimele șase luni de contract cu Barcelona, iar cei din conducere i-au transmis deja că este liber să-și caute o altă echipă, fiind interesați să aducă un alt atacant.
Turcii de la Fenerbahce i-au propus vârfului polonez un contract pe un an și jumătate, însă actualul jucător al Barcelonei vrea o înțelegere pe doi ani și jumătate.
Robert Lewandowski, ținta celor de la Fenerbahce
Robert Lewandowski a devenit principala prioritate a turcilor de la Fenerbahce, echipă care va juca împotriva FCSB-ului în faza principală a UEFA Europa League.
Spaniolii de la as.com anunță că polonezul a primit deja propunerea contractuală din partea vicecampioanei din Turcia, însă, acesta ar fi refuzat. Motivul ar fi valabilitatea acestuia, întrucât turcii i-au propus o înțelegere pe un an și jumătate.
Cotat în prezent la 10 milioane de euro, Robert Lewandowski a marcat de patru ori în actuala ediție de La Liga pentru campioana Spaniei. 37 de ani are în prezent vârful trecut pe la Borussia Dortmund și Bayern Munchen.
