Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record fabulos. Chiar dacă Al-Nassr a pierdut finala Supercupei din Arabia Saudită, superstarul portughez a scris o nouă filă din istoria fotbalului.

Ronaldo a marcat în meciul cu Al-Ahli, din penalty, în timpul regulamentar. În cele din urmă, partida avea să fie pierdută de Al-Nassr, la loviturile de departajare.

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record fabulos

După golul marcat în Supercupă, Cristiano Ronaldo a atins borna de 100 de reușite pentru Al-Nassr. Cu aceste cifre, lusitanul a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat de 100 de ori pentru 4 cluburi. Cristiano a mai atins această bornă la Real Madrid, Manchester United și Juventus.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨

One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Cristiano Ronaldo, care a câștigat de 5 ori Balonul de Aur, are cifre excelente și la echipa națională a Portugaliei. Acesta a reușit să marcheze 138 de goluri în 221 de selecții la prima reprezentativă.