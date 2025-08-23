Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record fabulos. Chiar dacă Al-Nassr a pierdut finala Supercupei din Arabia Saudită, superstarul portughez a scris o nouă filă din istoria fotbalului.
Ronaldo a marcat în meciul cu Al-Ahli, din penalty, în timpul regulamentar. În cele din urmă, partida avea să fie pierdută de Al-Nassr, la loviturile de departajare.
După golul marcat în Supercupă, Cristiano Ronaldo a atins borna de 100 de reușite pentru Al-Nassr. Cu aceste cifre, lusitanul a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat de 100 de ori pentru 4 cluburi. Cristiano a mai atins această bornă la Real Madrid, Manchester United și Juventus.
🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨
One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025
Cristiano Ronaldo, care a câștigat de 5 ori Balonul de Aur, are cifre excelente și la echipa națională a Portugaliei. Acesta a reușit să marcheze 138 de goluri în 221 de selecții la prima reprezentativă.
În momentul de față, Cristiano Ronaldo este cotat la suma de 12 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În această vară, superstarul a semnat un nou contract cu Al-Nassr, valabil până în 2027.
Cristiano Ronaldo a pierdut o nouă finală cu Al Nassr. Echipa starului portughez a fost învinsă în ultimul act al Supercupei Arabiei Saudite, la loviturile de departajare, de Al Ahli.
Al Nassr a condus de două ori pe durata timpului regulamentar, dar a fost egalată de fiecare dată. Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr, echipă la care a ajuns la finalul anului 2022.