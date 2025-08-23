Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre

Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre

Alex Ioniță Publicat: 23 august 2025, 17:52

Comentarii
Cristiano Ronaldo, un nou record fabulos! Niciun alt jucător din istorie nu a mai atins asemenea cifre

Profimedia

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record fabulos. Chiar dacă Al-Nassr a pierdut finala Supercupei din Arabia Saudită, superstarul portughez a scris o nouă filă din istoria fotbalului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo a marcat în meciul cu Al-Ahli, din penalty, în timpul regulamentar. În cele din urmă, partida avea să fie pierdută de Al-Nassr, la loviturile de departajare.

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record fabulos

După golul marcat în Supercupă, Cristiano Ronaldo a atins borna de 100 de reușite pentru Al-Nassr. Cu aceste cifre, lusitanul a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat de 100 de ori pentru 4 cluburi. Cristiano a mai atins această bornă la Real Madrid, Manchester United și Juventus.

Cristiano Ronaldo, care a câștigat de 5 ori Balonul de Aur, are cifre excelente și la echipa națională a Portugaliei. Acesta a reușit să marcheze 138 de goluri în 221 de selecții la prima reprezentativă.

Reclamă
Reclamă

În momentul de față, Cristiano Ronaldo este cotat la suma de 12 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În această vară, superstarul a semnat un nou contract cu Al-Nassr, valabil până în 2027.

Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite

Cristiano Ronaldo a pierdut o nouă finală cu Al Nassr. Echipa starului portughez a fost învinsă în ultimul act al Supercupei Arabiei Saudite, la loviturile de departajare, de Al Ahli.

Al Nassr a condus de două ori pe durata timpului regulamentar, dar a fost egalată de fiecare dată. Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr, echipă la care a ajuns la finalul anului 2022.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 41. Al Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după henţul comis de Majrashi în careu. Ronaldo şi-a asumat responsabilitatea de la punctul cu VAR şi a înscris.

În al cincilea minut de prelungiri al primei reprize, Frank Kessie a restabilit egalitatea, cu un şut plasat, de la marginea careului.

În minutul 82, Marcelo Brozovic a readus-o pe Al Nassr în avantaj, dar Al Ahli a egalat rapid. În minutul 89, Ibanez a trimis cu capul în poartă, după un corner al celor de la Al Ahli. Ibanez a avut o misiune mult mai uşoară şi mulţumită portarului Bento, care s-a hazardat şi a ieşit greşit din poartă, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
Fanatik.ro
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
17:35
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite
17:23
După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării
17:19
Mamadou Thiam va debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș! Anunțul lui Elias Charalambous: “Va juca, 100%!”
16:39
Alexander Zverev și-a “învins demonii” înainte de US Open: “Mă simt mult mai bine!”
16:37
Premier League, etapa 2: Manchester City – Tottenham 0-2. Echipa lui Guardiola, în genunchi. Toate rezultatele
16:18
Mirel Rădoi se teme înainte de Universitatea Craiova – Petrolul : “E un meci capcană!”
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”