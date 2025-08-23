Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a pierdut o nouă finală cu Al Nassr. Echipa starului portughez a fost învinsă în ultimul act al Supercupei Arabiei Saudite, la loviturile de departajare, de Al Ahli.

Al Nassr a condus de două ori pe durata timpului regulamentar, dar a fost egalată de fiecare dată. Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr, echipă la care a ajuns la finalul anului 2022.

Cristiano Ronaldo a pierdut şi Supercupa Arabiei Saudite cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 41. Al Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după henţul comis de Majrashi în careu. Ronaldo şi-a asumat responsabilitatea de la punctul cu VAR şi a înscris.

În al cincilea minut de prelungiri al primei reprize, Frank Kessie a restabilit egalitatea, cu un şut plasat, de la marginea careului.

