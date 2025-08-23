Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr! Al Ahli a câştigat Supercupa Arabiei Saudite - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a pierdut o nouă finală cu Al Nassr. Echipa starului portughez a fost învinsă în ultimul act al Supercupei Arabiei Saudite, la loviturile de departajare, de Al Ahli.
Al Nassr a condus de două ori pe durata timpului regulamentar, dar a fost egalată de fiecare dată. Ronaldo rămâne fără trofeu la Al Nassr, echipă la care a ajuns la finalul anului 2022.
Cristiano Ronaldo a pierdut şi Supercupa Arabiei Saudite cu Al Nassr
Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 41. Al Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după henţul comis de Majrashi în careu. Ronaldo şi-a asumat responsabilitatea de la punctul cu VAR şi a înscris.
În al cincilea minut de prelungiri al primei reprize, Frank Kessie a restabilit egalitatea, cu un şut plasat, de la marginea careului.
În minutul 82, Marcelo Brozovic a readus-o pe Al Nassr în avantaj, dar Al Ahli a egalat rapid. În minutul 89, Ibanez a trimis cu capul în poartă, după un corner al celor de la Al Ahli. Ibanez a avut o misiune mult mai uşoară şi mulţumită portarului Bento, care s-a hazardat şi a ieşit greşit din poartă, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare.
Al Khaibari a ratat la loviturile de departajare
La loviturile de departajare, Al Ahli s-a impus cu 5-3. Vedetele Ronaldo, Brozovic şi Joao Felix au înscris, de Abdulah al Khaibari a ratat la 4-3 pentru Al Ahli. Galeno a transformat ulterior şi a adus al trofeul în vitrina echipei sale.
În ceea ce îl priveşte pe Cristiano Ronaldo, acesta rămâne fără trofeu la Al Nassr. Finala Supercupei Arabiei Saudite este a treia finală pe care portughezul o pierde cu Al Nassr. În timpul loviturilor de departajare, starul portughez s-a rugat în genunchi, dar totul a fost în zadar.