Cum arată cel mai bun "prim 11" al jucătorilor liberi de contract. Sergio Ramos nu lipsește din echipă! - Antena Sport

Cum arată cel mai bun "prim 11" al jucătorilor liberi de contract Sergio Ramos / Profimedia Iată cum arată cel mai bun „prim 11” al jucătorilor liberi de contract. Sezonul competiționat a început deja, însă mai multe nume importante din lumea fotbalului nu și-au găsit, cel puțin până în momentul de față, un nou angajament. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Poate cel mai important nume de pe lista jucătorilor liberi de contract este Sergio Ramos, fostul star de la Real Madrid. Ajuns la 38 de ani, fundașul a fost legitimat pentru ultima dată la Sevilla, echipă de care s-a despărțit în această vară. Cum arată cel mai bun „prim 11” al jucătorilor liberi de contract Perioada de mercato din această vară a fost una, cu adevărat, surprinzătoare, având în vedere că au existat mutări la care nimeni nu se aștepta. Un exemplu perfect ar fi faptul că Victor Osimhen a ajuns, sub formă de împrumut, de la Napoli la Galatasaray. De asemenea, mai multe nume importante nu și-au găsit niciun angajament în perioada de transferuri, chiar dacă au un cv important sau o cotă de piață pe măsură. Iată cum arată cea mai bună echipă a jucătorilor liberi de contract: Reclamă

Reclamă

(Formația 4-3-3): Keylor Navas (37 de ani, ex PSG) – Patrick van Aanholt (34 de ani, ex Galatasaray), Sergio Ramos (38 de ani, ex Sevilla), Joel Matip (33 de ani, ex Liverpool), Serge Aurier (31 de ani, ex Galatasaray) – Miralem Pjanic (34 de ani, ex Sharjah FC), Christoph Kramer (33 de ani, ex Monchengladbach), Leonardo Lopes (25 de ani, ex Cercle Brugge) – Adam Ounas (27 de ani, ex Lille), Wissam Ben Yedder (34 de ani, ex AS Monaco), Maxim Choupo-Moting (35 de ani, ex Bayern Munchen).

De asemenea, alte nume importante din lumea fotbalului nu au niciun angajament. Pe lista prezentată mai sus și-ar mai putea face loc jucători precum: Fosu-Mensah, Samu Castillejo, Mariano Diaz sau Mario Balotelli.

David de Gea a fost liber de contract timp de 1 ani, dar și-a găsit echipă în această vară

David de Gea și-a găsit echipă, la un an de la despărțirea de Manchester United! După o pauză de un sezon, portarul spaniol a decis să revină în lumea fotbalului.

Reclamă

Celebrul Fabrizio Romano a anunțat înțelegerea dintre portar și noul club. Potrivit acestuia, de Gea a semnat cu Fiorentina. Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că David de Gea a acceptat un salariu de 2 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri, la Fiorentina. În această perioadă de mercato, spaniolul a negociat și cu oficialii lui Genoa. Totuși, „grifonii” au considerat că pretențiile salariale ale portarului sunt „exagerate”. Fiorentina va fi al 3-lea club din cariera lui de Gea, ajuns acum la 33 de ani. Acesta a mai evoluat pentru Atletico Madrid (2007-2011) și pentru Manchester United (2011-2023). În momentul de față este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Reclamă