„Cum vrei să te respectăm?” Fatih Terim a cedat nervos, după umilința suferită de Panathinaikos! Scandal cu arbitrii în Grecia - Antena Sport

În minutul 90+7, Lucescu Jr a fost surprins de camerele TV „dărâmat” pe banca de rezerve. Cu capul în pământ, antrenorul alb-negrilor nici nu avea putere să se mai uite la meci. A avut motive de bucurie în al 10-lea minut de prelungiri, când Schwab a restabilit egalitatea.

„Este evident că nu a fost suficientă energie în jocul nostur. Am avut ocazii încă din prima repriză să deschidem scorul, dar nu am reuşit. A venit apoi golul celor de la Lamia chiar înainte de pauză.

În repriza secundă am echilibrat mult jocul şi am avut şanse importante de a înscrie. Am ratat însă şansa de a obţine victoria, cred că am fi meritat.

Explicaţia pentru acest rezultat este că venim după o perioadă intensă. Încercăm de la meci la meci să găsim surse de energie pentru a obţine ceea ce ne dorim„, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei.