Imaginile durerii lui Răzvan Lucescu. Ce a declarat românul, după ce PAOK a smuls o remiză în minutul 90+10! - Antena Sport

Nu a mai fost timp de încă un gol. Lamia a încurcat-o pe PAOK, iar Răzvan Lucescu şi-a găsit cu greu cuvintele la finalul meciului.

„Este evident că nu a fost suficientă energie în jocul nostur. Am avut ocazii încă din prima repriză să deschidem scorul, dar nu am reuşit. A venit apoi golul celor de la Lamia chiar înainte de pauză.

În repriza secundă am echilibrat mult jocul şi am avut şanse importante de a înscrie. Am ratat însă şansa de a obţine victoria, cred că am fi meritat.

Reclamă

Explicaţia pentru acest rezultat este că venim după o perioadă intensă. Încercăm de la meci la meci să găsim surse de energie pentru a obţine ceea ce ne dorim„, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei.

PAOK este fără victorie de trei etape şi are cu 4 puncte mai puţin decât liderul Greciei. AEK se luptă pentru primul loc cu PAOK, în această seară, de la ora 20:30, LIVE VIDEO în AntenaPLAY.

Ce a declarat Mircea Lucescu după eliminarea lui Răzvan Lucescu din Conference League

Mircea Lucescu a făcut dezvăluirea despre fiul său, Răzvan, după ce acesta a fost eliminat cu PAOK din Conference League!

Reclamă 4 / 0/3

Lucescu Senior a mărturisit că nici nu a avut ce să îi spună fiului său, Răzvan, după eşecul care l-a consumat mult pe antrenorul lui PAOK. „Era negru de supărare”, a dezvăluit Mircea Lucescu despre fiul lui, Răzvan. PAOK – Club Brugge s-a terminat 0-2. Scorul la general a fost 3-0 pentru Brugge, care a eliminat echipa greacă din Conference League. În retur, cele două goluri ale meciului au fost marcate de Ferran Jutgla (min. 33, 45). „Jucătorii (n.r. lui PAOK) au fost puţin înfricoşaţi de nivelul la care au ajuns, de miza jocului. Jocul a fost dominat şi câştigat pe merit de Brugge. N-a mai fost PAOK acea echipă pe care am văzut-o în meciurile anterioare, departe de jocul făcut cu Frankfurt, la Frankfurt şi acasă, sau cu Dinamo Zagreb, dar eu pun pe seama acestei situaţii. Au avut şi nişte necazuri, cu jucători care s-au îmbolnăvit şi au lipsit 3-4 zile de la antrenament. În perioada asta e foarte greu. Acum concentrarea e pe campionat. Nu va fi uşor nici acest lucru pentru că sunt, totuşi, 3 echipe puternice în Atena. E lupta asta între Salonic şi Atena. A rămas singurul obiectiv (n.r: titlul în Grecia). Sper ca băieţii să treacă peste acest moment, să îl trateze ca pe un accident pe parcurs şi să revină cu aceeaşi poftă de joc pe care au avut-o în meciurile anterioare. Dar mai ales organizarea de joc (n.r.: să revină), pentru că şi-au pierdut la un moment dat orientarea în teren. Au făcut greşeli de poziţionare, de organizarea jocului, ceea ce nu se întâmpla înainte la Răzvan. Reclamă

(n.r.: Ce i-aţi spus lui Răzvan?) Ce să-i spun… N-aţi vrea să fiţi în pielea unui antrenor atunci când pierde un astfel de meci. Era negru la faţă”, a declarat Mircea Lucescu pe aeroport, la sosirea în ţară, după ce a fost la meciul PAOK – Club Brugge 0-2.

Este absenţa lui Olimpiu Moruţan de la EURO 2024 o pierdere mare pentru România? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...