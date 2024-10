Decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu, după ce antrenorul român a fost scos cu bodyguarzii de pe teren! - Antena Sport

Decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis - X PAOK Presa din Grecia a anunţat care e decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu, după ce antrenorul român a fost scos cu bodyguarzii de pe teren la finalul meciului AEK – PAOK 1-1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida AEK – PAOK 1-1 a fost transmisă în direct în AntenaPLAY. AntenaPLAY deţine drepturile exclusive de difuzare în România a Superligii Greciei. Decizia lui Ivan Savvidis în privinţa lui Răzvan Lucescu, după ce antrenorul român a fost scos cu bodyguarzii de pe teren! Ivan Savvidis îl sprijină necondiţionat pe antrenorul Răzvan Lucescu, după scandalul uriaş de la derby-ul AEK – PAOK 1-1. Potrivit site-ului sport24.gr, Ivan Savvidis le-a cerut celor din club să îl susţină pe Răzvan Lucescu, ce este „atacat permanent pentru că nu lasă să fie uitată istoria fotbalului grec”. Răzvan Lucescu a susţinut în permanenţă că lui PAOK i-ar fi fost „furat” un titlu de campioană a Greciei. Fiul lui Mircea Lucescu a cucerit două titluri de campioană a Greciei cu PAOK şi două Cupe ale Greciei cu echipa patronată de Ivan Savvidis. „Și, evident, comportamentul lui (n.r.: lui Răzvan Lucescu) nu poate fi semnalat de niciun oficial sau de un fotbalist al unei rivale”, a precizat Ivan Savvidis, potrivit sursei citate. Reclamă

Reclamă

„Vine o pedeapsă grea pentru Răzvan Lucescu!” Românul, chemat la Comisii după scandalul de proporţii din AEK – PAOK 1-1

Răzvan Lucescu a fost chemat la Comisii după scandalul de proporţii din derby-ul AEK Atena – PAOK Salonic, scor 1-1, care a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Antrenorul român a făcut o criză de nervi atât în timpul meciului, cât şi după fluierul final.

Mai întâi, antrenorul campioanei Greciei a protestat la adresa arbitrului şi a strigat în faţa camerei TV: „Arbitrul, arbitrul! Încă o dată a făcut asta aici, arbitrul!”. Lucescu Jr a primit cartonaş galben, dar nu s-a oprit. La final, a avut un schimb dur de replici cu un jucător al lui AEK şi a fost scos de bodyguarzi de pe teren.

Slovenul Rade Obrenovic, care a fost arbitrul derby-ului din Superliga Greciei, şi-a trecut totul în raport. Cazul a ajuns la Comisii şi va fi judecat în următoarele zile.

Reclamă

„Vine pedeapsa grea pentru Lucescu”, au anunţat jurnaliştii de la iapopsi.gr. „Arbitrul sloven a scris iniţial despre cearta antrenorului de la PAOK cu nouarul lui AEK (n.r. Erik Lamela) şi apoi despre cearta cu oficialul lui AEK, Giorgos Kosmas. Pe foaia de joc au fost amintite şi gesturile făcute de antrenorul lui PAOK cu puţin timp înainte de a intra la vestiare. Se consideră astfel că românul a fost figura centrală a incidentelor şi va fi pedepsit!”, a mai transmis site-ul elen. Lucescu şi Lamela şi-ar fi cerut deja scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în meciiiul AEK – PAOK. Amândoi vor fi judecaţi de Comisii. Reacţia lui Răzvan Lucescu, după AEK – PAOK 1-1: „Ne-au furat, nu voi uita niciodată” Răzvan Lucescu a vorbit la conferinţa de presă despre gesturile pe care le-a făcut la finalul meciului AEK – PAOK, înspre fanii rivalilor. Antrenorul român şi-a adus din nou aminte de celebrul episod din 2018, când consideră că i s-a „furat” un titlu. Lucescu a făcut referire la partida decisivă dintre PAOK şi AEK din 2018, atunci când echipei sale i-a fost anulat un gol, pe final de meci. Patronul Savvidis a intrat atunci cu pistolul pe teren, meciul a fost abandonat şi pierdut la masa verde de PAOK, care era ulterior şi depunctată. „Ce pot spune despre asta? Puteţi accepta sau nu. Aşa arată pasiunea mea pentru muncă. Aşa sunt eu şi aşa îmi apăr echipa. În 2018, ni s-a furat un campionat. În sufletul meu, nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat în 2018. Va continua să existe şi nu am alte comentarii de făcut.

E întotdeauna greu să vii pe terenul lui AEK, în faţa unei echipe puternice. Am venit să ne facem jocul şi să nu o lăsăm pe AEK să devină o ameninţare. Am venit bine pregătiţi din punct de vedere mental. AEK nu a avut multe momente importante, dar meciul a fost echilibrat Am venit să ne arătăm personalitatea”, a spus Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.

Reclamă