Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris - Antena Sport

Dennis Man a „spart gheața" și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris
Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris

Publicat: 4 octombrie 2025, 21:53

Dennis Man a spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris

Dennis Man a marcat în Zwolle - PSV/ Profimedia

Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul lui gol la PSV. Internaționalul român a înscris în duelul cu Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. 

Dennis Man își continuă formă bună de la PSV, după ce în runda precedentă de campionat, cu Excelsior, a oferit o pasă de gol.  

Dennis Man, primul gol la PSV 

Dennis Man a profitat de o gafă uriașă comisă de portarul lui Zwolle. De Graaf a încercat să paseze la un coechipier, în marginea careului, însă balonul a fost interceptat de Veerman.  

Mijlocașul belgian i-a pasat ulterior lui Dennis Man, care a preluat în interiorul careului și l-a învins pe de Graaf fără emoții. 

Dennis Man traversează o formă excelentă înaintea confruntării cu Austria, care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. Mijlocașul a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acest duel și pentru amicalul cu Moldova, de joi. 

Dennis Man a fost transferat de PSV la începutul sezonului, de la Parma. Campioana Olandei a plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.

