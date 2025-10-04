Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris - Antena Sport

Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul lui gol la PSV. Internaționalul român a înscris în duelul cu Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie.
Dennis Man își continuă formă bună de la PSV, după ce în runda precedentă de campionat, cu Excelsior, a oferit o pasă de gol.
Dennis Man, primul gol la PSV
Dennis Man a profitat de o gafă uriașă comisă de portarul lui Zwolle. De Graaf a încercat să paseze la un coechipier, în marginea careului, însă balonul a fost interceptat de Veerman.
Mijlocașul belgian i-a pasat ulterior lui Dennis Man, care a preluat în interiorul careului și l-a învins pe de Graaf fără emoții.
🇳🇱 Zwolle 0-2 🇳🇱 PSV
⚽️ Dennis Man
⏱️ 40’
🏆 Eredivise
Segue @DS24PT para veres todos os golos!
pic.twitter.com/VBq8Mkxc4e
— DS24 (@DS24PT) October 4, 2025
Dennis Man traversează o formă excelentă înaintea confruntării cu Austria, care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. Mijlocașul a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acest duel și pentru amicalul cu Moldova, de joi.
Dennis Man a fost transferat de PSV la începutul sezonului, de la Parma. Campioana Olandei a plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.
