Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris - Antena Sport

Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul lui gol la PSV. Internaționalul român a înscris în duelul cu Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man își continuă formă bună de la PSV, după ce în runda precedentă de campionat, cu Excelsior, a oferit o pasă de gol.

Dennis Man, primul gol la PSV

Dennis Man a profitat de o gafă uriașă comisă de portarul lui Zwolle. De Graaf a încercat să paseze la un coechipier, în marginea careului, însă balonul a fost interceptat de Veerman.

Mijlocașul belgian i-a pasat ulterior lui Dennis Man, care a preluat în interiorul careului și l-a învins pe de Graaf fără emoții.

🇳🇱 Zwolle 0-2 🇳🇱 PSV

⚽️ Dennis Man

⏱️ 40’

🏆 Eredivise

Segue @DS24PT para veres todos os golos!

pic.twitter.com/VBq8Mkxc4e

— DS24 (@DS24PT) October 4, 2025