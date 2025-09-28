Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: "A făcut o treabă excelentă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”

Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 10:31

Comentarii
Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: A făcut o treabă excelentă

Dennis Man, sărbătorind victoria alături de coechipierii săi / Profimedia

Peter Bosz, tehnicianul lui PSV Eindhoven, l-a lăudat pe Dennis Man pentru faza care a adus victoria echipei sale în duelul cu Excelsior din campionatul Olandei, scor final 2-1. În minutul 72, jucătorul român a avut a “țâșnit” în banda dreapă și i-a pasat în gura porții lui Ismael Saibari, care a îndeplinit o formalitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man a ajuns astfel la prima realizare notabilă în tricoul campioanei batave, alături de care a semnat în vară.

Peter Bosz, laude pentru Man după victoria lui PSV

După victoria din campionat care a făcut-o pe PSV să ajungă la 16 puncte în șapte etape, Peter Bosz a vorbit în fața jurnaliștilor. Tehnicianul de 61 de ani a discutat și despre faza golului secund, unde Man și Saibari au fost decisivi, moment în care i-a lăudat pe amândoi:

Este foarte pozitiv faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul pentru a trimite mingea în poartă. De data aceasta nu a fost atât de dificil, deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă.

Dacă Ismael va reuși acest lucru, va marca mult mai mult. Cu siguranță va reuși. Astăzi a avut și ocazii mari“, a spus Bosz, potrivit psvinside.nl.

Reclamă
Reclamă

Reacţia lui Dennis Man după ce a fost decisiv în Excelsior – PSV 1-2: “Sunt fericit”

Dennis Man (27 de ani) a acordat și el un interviu pentru contul oficial de YouTube al lui PSV, după ce a oferit assist-ul la golul victoriei campioanei Olandei în meciul din deplasare cu Excelsior.

(n.r: Dennis, felicitări. Care au fost gândurile tale atunci când arbitrul a fluierat sfârşitul meciului?) În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele.

(n.r: Ce a făcut meciul unul dificil?) De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a declarat Dennis Man după victoria echipei sale.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
10:49
Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi
10:40
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1
10:03
BREAKING NEWSRomânia, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția
9:51
Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF
9:39
Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc
9:26
VIDEOBernadette Szocs și Eduard Ionescu, învinși din primul tur la China Smash. “Bernie” joacă la simplu la 14:45
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”