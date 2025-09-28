Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: "A făcut o treabă excelentă" - Antena Sport

Peter Bosz, tehnicianul lui PSV Eindhoven, l-a lăudat pe Dennis Man pentru faza care a adus victoria echipei sale în duelul cu Excelsior din campionatul Olandei, scor final 2-1. În minutul 72, jucătorul român a avut a “țâșnit” în banda dreapă și i-a pasat în gura porții lui Ismael Saibari, care a îndeplinit o formalitate.

Man a ajuns astfel la prima realizare notabilă în tricoul campioanei batave, alături de care a semnat în vară.

Peter Bosz, laude pentru Man după victoria lui PSV

După victoria din campionat care a făcut-o pe PSV să ajungă la 16 puncte în șapte etape, Peter Bosz a vorbit în fața jurnaliștilor. Tehnicianul de 61 de ani a discutat și despre faza golului secund, unde Man și Saibari au fost decisivi, moment în care i-a lăudat pe amândoi:

“Este foarte pozitiv faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul pentru a trimite mingea în poartă. De data aceasta nu a fost atât de dificil, deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă.

Dacă Ismael va reuși acest lucru, va marca mult mai mult. Cu siguranță va reuși. Astăzi a avut și ocazii mari“, a spus Bosz, potrivit psvinside.nl.