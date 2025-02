Dorin Rotariu, „bombă” din lovitură liberă la Ankaragucu! Fostul jucător de la FCSB a făcut spectacol în Cupa Turciei - Antena Sport

Iosif Rotariu a spus cum a arătat experiența lui Dorin de la FCSB, după ce a fost trecut pe „lista neagră” a patronului. De asemenea, a transmis și un mesaj surprinzător și a menționat că jucătorul are „toate premisele pentru a ajunge la echipa națională”.

„Părerea mea este că trebuia să primească mai mult timp, dar astea este părerea mea. Dar ce contează părerea mea? Așa e la toate cluburile, în toată lumea.

(n.r. cum l-ați simțit pe Dorin în periaoda aceasta, de când a fost exclus din lot?) Era puțin afectat, dar mergea la antrenamente. Își făcea antrenamentul separat. Normal că era afectat, dar acum trebuie să treacă peste lucrul acesta și să o ia de la capăt, în altă parte.

Are toate premisele să ajungă la echipa națională. Are 28 de ani, e matur. O vârstă optimă pentru fotbalul de performanță. Eu cred că-și va reveni, pentru ca are calități. A trecut printr-un moment mai greu, poate a fost și neinspirat”, spunea atunci Iosif Rotariu.