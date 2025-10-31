E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa - Antena Sport

Prima mutare făcută de Dan Şucu la Genoa pentru a evita colapsul rezultatelor. Așa cum presa a anunţat încă de ieri, Marco Ottolini a fost demis oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Compania îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru angajamentul și dedicarea sa și îi urează tot binele în provocările profesionale care îl așteaptă”, se arată scris în comunicatul clubului.

De la preluarea mandatului, Ottolini a reuşit să ducă la promovarea clubului în prima ligă, jucând un rol central în cadrul clubului în sezoanele 2023/24 și 2024/25.

Totodată, presa italiană susţine că Şucu ar urma să-l numească în locul lui Marco Ottolini pe Diego Lopez, fost director sportiv la Lens. El ar urma să decidă soarta lui Vieira şi să pună un nou antrenor la echipă. Înainte de meciul cu Cremonese, pierdut cu 0-2, pe propriul teren, Dan Şucu a garantat că “nu există un plan B sau C” la echipă, asigurând că va exista continuitate pentru Vieira. Şansele însă ca el să continue sunt minime, în contextul în care Genoa are cel mai slab început de sezon din istorie în Serie A, iar meciul cu Cremonese a arătat că la echipă sunt probleme serioase!

Jurnalistului italian Nicolo Schira a anunţat recent că se prefigurează şi numele viitorului antrenor. O soluție internă ar părea cea mai potrivită: Domenico „Mimmo” Criscito, fostul căpitan al echipei și actual antrenor al formației U17.