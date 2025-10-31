Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa

E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 16:42

Comentarii
E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa

Dan Şucu, în lojă, la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

Prima mutare făcută de Dan Şucu la Genoa pentru a evita colapsul rezultatelor. Așa cum presa a anunţat încă de ieri, Marco Ottolini a fost demis oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Compania îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru angajamentul și dedicarea sa și îi urează tot binele în provocările profesionale care îl așteaptă”, se arată scris în comunicatul clubului.

De la preluarea mandatului, Ottolini a reuşit să ducă la promovarea clubului în prima ligă, jucând un rol central în cadrul clubului în sezoanele 2023/24 și 2024/25.

Totodată, presa italiană susţine că Şucu ar urma să-l numească în locul lui Marco Ottolini pe Diego Lopez, fost director sportiv la Lens. El ar urma să decidă soarta lui Vieira şi să pună un nou antrenor la echipă. Înainte de meciul cu Cremonese, pierdut cu 0-2, pe propriul teren, Dan Şucu a garantat că “nu există un plan B sau C” la echipă, asigurând că va exista continuitate pentru Vieira. Şansele însă ca el să continue sunt minime, în contextul în care Genoa are cel mai slab început de sezon din istorie în Serie A, iar meciul cu Cremonese a arătat că la echipă sunt probleme serioase!

Jurnalistului italian Nicolo Schira a anunţat recent că se prefigurează şi numele viitorului antrenor. O soluție internă ar părea cea mai potrivită: Domenico „Mimmo” Criscito, fostul căpitan al echipei și actual antrenor al formației U17.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Observator
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
18:33
L’Equipe, uluită că patronul Sănătăţii Cluj a jucat într-un meci oficial: “De ce i s-a permis acestui bunic?”
18:22
Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”
18:09
Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri
17:56
Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!
17:39
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
17:19
Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului