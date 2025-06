Edi Iordănescu a explicat motivul pentru care a plecat de la echipa națională! Ce le-a spus polonezilor - Antena Sport

“Când am ajuns la echipa națională, se adunase o doză mare de frustrare și de furie. Asta pentru că trecuseră mulți ani de la ultima calificare la un turneu final (n.r. – Euro 2016). În acel moment, le-am promis fanilor că voi repara lucrurile. Și eu mereu îmi ating obiectivele! Am părăsit naționala României după o serie de rezultate excelente. Oamenii ne-au sărbătorit victoriile pe străzi, de parcă era Revelion! Ce am reușit noi, la Euro 2024, a fost fantastic.

Federația mi-a oferit un nou contract, valabil pentru încă un an. Dar decizia, de a spune nu, a fost una influențată de motive personale. Am vrut să-mi dedic timpul familiei. Am vrut să mă concentrez pe niște lucruri pe care vreau să le țin pentru mine. În plus, am considerat că am stat o perioadă suficient de lungă la echipa națională. Mi-a lipsit ce făceam la nivel de club. Mă refer la munca de zi cu zi, la antrenamentele zilnice cu jucătorii. Și pe mine m-a întristat, decizia de a pleca de la naționala României, însă acum totul face parte din trecut”, a spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, discurs la primul antrenament de la Legia Varşovia

Edi Iordănescu a preluat-o pe Legia Varşovia la un an după ce a renunţat la echipa naţională a României. I-a condus pe tricolori până în optimile de finală ale EURO 2024, apoi a renunţat la echipa naţională. În ciuda ofertelor, a stat un an pe margine, iar acum a acceptat provocarea de a o antrena pe Legia Varşovia.