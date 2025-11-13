Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României

Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României
EXCLUSIV

Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României

Publicat: 13 noiembrie 2025, 18:05

Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), s-a înţeles cu o echipă din Golf şi va reveni pe bancă în iarnă.

Potrivit informaţiilor AntenaSport, Edi Iordănescu a bătut palma în proporţie de 90% cu formaţia din Golf. Antrenorul român e liber de contract după despărţirea de Legia Varşovia.

Edi Iordănescu semnează în Golf

Edi Iordănescu ar urma să semneze contractul în următoarele săptămâni. Antrenorul român a fost dorit în Golf şi în trecut.

Legia Varşovia nu şi-a revenit după plecarea lui Edi Iordănescu. Echipa poloneză nu a câştigat niciun meci, obţinând un rezultat de egalitate, 1-1, cu Widzew Lodz, în deplasare şi fiind învinsă de Celje şi de Bruk-Bet Termalica. Atât cu Celje, în deplasare, cât şi cu Bruk-Bet Termalica, acasă, Legia Varşovia a pierdut cu 2-1. Legia e pe locul 11 în campionat, cu 17 puncte după 14 etape.

Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții.

Eu și staff-ul meu am lucrat cu toată cunoștința și dedicarea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și, poate, doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care depășesc puterea unui staff tehnic”, scria Edi Iordănescu după despărţirea de Legia Varşovia.

 

Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" golSoţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto"Vă pupă păpușicile!" Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: "Eu cred…"
