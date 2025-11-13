Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), s-a înţeles cu o echipă din Golf şi va reveni pe bancă în iarnă.
Potrivit informaţiilor AntenaSport, Edi Iordănescu a bătut palma în proporţie de 90% cu formaţia din Golf. Antrenorul român e liber de contract după despărţirea de Legia Varşovia.
Edi Iordănescu semnează în Golf
Edi Iordănescu ar urma să semneze contractul în următoarele săptămâni. Antrenorul român a fost dorit în Golf şi în trecut.
Legia Varşovia nu şi-a revenit după plecarea lui Edi Iordănescu. Echipa poloneză nu a câştigat niciun meci, obţinând un rezultat de egalitate, 1-1, cu Widzew Lodz, în deplasare şi fiind învinsă de Celje şi de Bruk-Bet Termalica. Atât cu Celje, în deplasare, cât şi cu Bruk-Bet Termalica, acasă, Legia Varşovia a pierdut cu 2-1. Legia e pe locul 11 în campionat, cu 17 puncte după 14 etape.
„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții.
Eu și staff-ul meu am lucrat cu toată cunoștința și dedicarea noastră. În fotbal, ca și în viață, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu și, poate, doar timpul oferă o înțelegere clară a provocărilor care depășesc puterea unui staff tehnic”, scria Edi Iordănescu după despărţirea de Legia Varşovia.
