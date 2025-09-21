Răzvan Lucescu, un nou rezultat neconvingător pe banca lui PAOK. Edi Iordănescu, egal cu adversara Craiovei din UECL - Antena Sport

PAOK Salonic, trupa antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panetolikos, într-un meci din etapa a patra a campionatului Greciei. Legia Varșovia, formația lui Edi Iordănescu, nu a reușit nici ea să câștige în meciul cu Rakov, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League.

Pe lângă aparițiile celor doi antrenori, România a fost reprezentată în străinătate și de stranierii ei.

Remize pentru PAOK și Legia

În meciul din Grecia, de la Panetolikos a fost eliminat Unai Garcia, în minutul 82. PAOK este lider în clasament, cu 10 puncte. Panetolikos este pe 9, cu patru puncte. Rezultatul trupei din Salonic vine după ce a pierdut în Cupa Greciei, scor 1-4, cu Levadiakos.

În Polonia, echipa lui Bogdan Racoviţan, Rakow, a remizat acasă cu Legia Varșovia, antrenată de Edward Iordănescu, scor 1-1. Au marcat Lopez pentru Rakow şi Stojanovic pentru Legia. Racoviţan a jucat pe toată durata partidei.

În clasament, Legia ocupă locul 7, cu 11 puncte (7 jocuri), în timp ce Rakow este pe 15, cu 7 puncte, potrivit news.ro.