Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma - Antena Sport

Echipa italiană AS Roma a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia engleză Everton, într-un meci amical disputat sâmbătă pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, noua arenă a “caramelelor”, informează L’Equipe.
AS Roma, pregătită din această vară de Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a marcat golul victoriei în minutul 70, prin Matias Soule.
Everton a disputat cu această ocazie prima sa partidă pe Hill Dickinson Stadium, cu o capacitate de 51.000 de locuri, a cărui construcţie a costat aproximativ 750 de milioane de lire sterline (un miliard de dolari), conform presei britanice, notează agerpres.ro.
“Caramelele” au evoluat timp de 133 de ani pe stadionul Goodison Park, pe care au avut ultima apariţie în luna mai, la meciul cu Southampton (2-0) din penultima etapă a ediţiei trecute din Premier League.
Din noul sezon, Goodison Park va găzdui doar partidele echipei feminine a clubului Everton.
Nicolo Zaniolo, amendat după un scandal cu doi jucători de la AS Roma
Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a anunţat că l-a amendat pe Nicolo Zaniolo cu 15.000 de euro pentru agresarea a doi tineri jucători ai echipei AS Roma la sfârşitul lunii mai.
Nicolo Zaniolo (26 de ani) a fost acuzat că a intrat în vestiarul fostului său club, AS Roma, la sfârşitul lunii mai, în timpul unui meci între formaţiile Primavera ale Romei şi Fiorentinei – club pentru care evolua Zaniolo în acel moment, şi i-a „pălmuit” şi „împins” pe doi dintre jucătorii capitolinilor, Mattia Almaviva şi Marco Litti, provocându-le celor doi „leziuni fizice care au au vut nevoie de cel puţin zece zile ca să dispară”.
Zaniolo va trebui să plătească o amendă de 15.000 de euro, iar această amendă confirmă acuzaţiile formulate de Roma, care şi-a acuzat fostul jucător de „comportament violent şi nejustificat”.