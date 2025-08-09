Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma - Antena Sport

“Caramelele” au evoluat timp de 133 de ani pe stadionul Goodison Park, pe care au avut ultima apariţie în luna mai, la meciul cu Southampton (2-0) din penultima etapă a ediţiei trecute din Premier League.

Everton a disputat cu această ocazie prima sa partidă pe Hill Dickinson Stadium, cu o capacitate de 51.000 de locuri, a cărui construcţie a costat aproximativ 750 de milioane de lire sterline (un miliard de dolari), conform presei britanice, notează agerpres.ro .

AS Roma, pregătită din această vară de Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a marcat golul victoriei în minutul 70, prin Matias Soule.

Echipa italiană AS Roma a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia engleză Everton, într-un meci amical disputat sâmbătă pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, noua arenă a “caramelelor”, informează L’Equipe.

Nicolo Zaniolo, amendat după un scandal cu doi jucători de la AS Roma

Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a anunţat că l-a amendat pe Nicolo Zaniolo cu 15.000 de euro pentru agresarea a doi tineri jucători ai echipei AS Roma la sfârşitul lunii mai.

Nicolo Zaniolo (26 de ani) a fost acuzat că a intrat în vestiarul fostului său club, AS Roma, la sfârşitul lunii mai, în timpul unui meci între formaţiile Primavera ale Romei şi Fiorentinei – club pentru care evolua Zaniolo în acel moment, şi i-a „pălmuit” şi „împins” pe doi dintre jucătorii capitolinilor, Mattia Almaviva şi Marco Litti, provocându-le celor doi „leziuni fizice care au au vut nevoie de cel puţin zece zile ca să dispară”.

Zaniolo va trebui să plătească o amendă de 15.000 de euro, iar această amendă confirmă acuzaţiile formulate de Roma, care şi-a acuzat fostul jucător de „comportament violent şi nejustificat”.