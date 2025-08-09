Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma

Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 19:58

Comentarii
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma

Profimedia

Echipa italiană AS Roma a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia engleză Everton, într-un meci amical disputat sâmbătă pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, noua arenă a “caramelelor”, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AS Roma, pregătită din această vară de Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a marcat golul victoriei în minutul 70, prin Matias Soule.

Everton a fost învinsă de AS Roma, la primul meci pe noul stadion

Everton a disputat cu această ocazie prima sa partidă pe Hill Dickinson Stadium, cu o capacitate de 51.000 de locuri, a cărui construcţie a costat aproximativ 750 de milioane de lire sterline (un miliard de dolari), conform presei britanice, notează agerpres.ro.

“Caramelele” au evoluat timp de 133 de ani pe stadionul Goodison Park, pe care au avut ultima apariţie în luna mai, la meciul cu Southampton (2-0) din penultima etapă a ediţiei trecute din Premier League.

Din noul sezon, Goodison Park va găzdui doar partidele echipei feminine a clubului Everton.

Reclamă
Reclamă

Nicolo Zaniolo, amendat după un scandal cu doi jucători de la AS Roma

Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a anunţat că l-a amendat pe Nicolo Zaniolo cu 15.000 de euro pentru agresarea a doi tineri jucători ai echipei AS Roma la sfârşitul lunii mai.

Nicolo Zaniolo (26 de ani) a fost acuzat că a intrat în vestiarul fostului său club, AS Roma, la sfârşitul lunii mai, în timpul unui meci între formaţiile Primavera ale Romei şi Fiorentinei – club pentru care evolua Zaniolo în acel moment, şi i-a „pălmuit” şi „împins” pe doi dintre jucătorii capitolinilor, Mattia Almaviva şi Marco Litti, provocându-le celor doi „leziuni fizice care au au vut nevoie de cel puţin zece zile ca să dispară”.

Zaniolo va trebui să plătească o amendă de 15.000 de euro, iar această amendă confirmă acuzaţiile formulate de Roma, care şi-a acuzat fostul jucător de „comportament violent şi nejustificat”.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

Potrivit comunicatului de presă al clubului AS Roma, Zaniolo a intrat ilegal în vestiarul advers şi a atacat fizic doi tineri jucători. Italianul explicase ulterior că nu comisese „niciun act agresiv”, specificând că fusese ţinta unor „insulte şi provocări nejustificate”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate
Fanatik.ro
China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate
19:54
LIVE SCOREUTA – Farul 1-1. Radaslavescu a restabilit egalitatea! Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1
19:49
Newcastle – Atletico Madrid 0-2. Amical “de lux” s-a văzut în AntenaPLAY
19:24
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor
18:59
Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!”
18:59
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA
18:31
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat