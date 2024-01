Fatih Terim nu s-a mai abţinut şi l-a înjurat pe Răzvan Lucescu. Cum a fost surprins în timpul derby-ului, de camerele TV - Antena Sport

Reclamă

”Nenorocitul dracului”, ar fi spus Terim în faţa antrenorului român. Nedumerit, Lucescu nu i-a răspuns rivalului său.

Panathinaikos a restabilit egalitatea după pauză, dintr-un penalty transformat în gol de Bakasetas. Totuşi, Despodov a reuşit „dubla” cinci minute mai târziu şi a readus-o pe PAOK pe primul loc în Grecia.

„Nu am meritat să câştigăm. Din păcate, nu am jucat bine. Am fost putut obţine un rezultat de egalitate în cele din urmă, dar jocul nostru a fost slab. Nu mi-au plăcut destule lucruri azi„, a declarat Fatih Terim la finalul meciului, potrivit sport24.gr.

Răzvan Lucescu, criză de nervi chiar şi după victoria în faţa lui Fatih Terim

Chiar dacă meciul a avut la centru un arbitru străin, Răzvan Lucescu a izbucnit. S-a năpustat asupra norvegianului Rohit Saggi, cel pe care îl acuză că a ajutat-o pe Panathinaikos.

„Adevărul este că am ratat niște ocazii, asta se poate întâmpla. Nu are nicio legătură cu faptul că a fost un derby. Ne-am creat mai multe ocazii împotriva unei echipe bune. Important este că am câștigat un meci nu doar împotriva unei echipe, ci împotriva unui arbitru„, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.24.gr. Lucescu a continuat atacul asupra lui Saggi şi nu îşi explică ce s-a întâmplat pe teren. „Ce am văzut astăzi a fost o rușine pentru fotbal. Arbitrul a tras clar cu o echipă. Le-a dat un penalty inexistent, i-a iertat de un cartonaș roșu. Toate faulturile lor au fost acordate mult prea ușor. Mi se pare incredibil că a venit din altă țară și poate să fluiere așa, să aibă o astfel de atitudine. Nu îmi dau seama cum arbitrii ajung să facă așa ceva. Distrug echilibrul campionatului„, a mai spus antrenorul lui PAOK. PAOK a revenit pe primul loc în Grecia după ce, timp de câteva ore, prima poziţie a fost ocupată de AEK, graţie victoriei de pe teren propriu cu OFI Crete. PAOK are 47 de puncte, în timp ce AEK are 45 de puncte. Panathinaikos, echipa lui Fatih Terim, este pe locul 3, cu 44 de puncte.

