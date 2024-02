Fatih Terim și-a dat demisia de la Panathinaikos înainte de meciul cu Răzvan Lucescu. „Împăratul” are pe masă o ofertă uriasă - Antena Sport

Lucescu nu şi-a putut explica faza golului 2 încasat de gazde, una la care jucătorii au stat de vorbă între ei şi i-au permis lui Podence să înscrie cu un şut superb. La final, Lucescu nu a mai ţinut obişnuitul discurs din vestiar.

„Nu mă deranjează. Aşa e fotbalul şi meciurile sunt diferite. Fiecare are istoria lui. Avem un program foarte greu în aceste 10 zile. Nu ne-a fost frică să construim, dar nu ne-am apărat bine. Nu am făcut un pressing intens, mai ales în primele 30 de minute. Am cedat posesia adversarilor.

Ce s-a întâmplat la al doilea gol primit, nu mi-aduc aminte ultima oară când am văzut asta. Am stat cu spatele la minge şi am vorbit ceva, lăsând adversarului şansa să execute faza fixă şi să înscrie.

Olympiacos a marcat patru goluri foarte uşoare. La primele două, am arătat ca nişte începători. Singurul lucru pozitiv din acest meci este că am avut ocazii de a marca.

Nu am vorbit cu jucătorii mei după meci, de obicei vorbesc cu ei să le spun ce gândesc, dar azi nu le-am spus nimic. Voi vorbi cu ei luni despre meciurile care urmează”, a spus Lucescu, în cadrul conferinţei de presă.