FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul - Antena Sport

FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 18 septembrie 2025, 19:33

FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul

Profimedia

Cluburi mari ale Europei precum FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se numără printre cele interesate de obţinerea semnăturii fotbalistului sârb Dusan Vlahovic, de la Juventus Torino, vara viitoare, când aceste va deveni jucător liber de contract, potrivit cotidianului italian Gazzetta dello Sport, citat de Football Italia.

Internaţionalul sârb este aşteptat să plece de la Juventus, la finalul contractului său, în iunie, iar ediţia tipărită a cotidianului italian menţionează faptul cel puţin trei cluburi mari ale Europei sunt interesate de Vlahovic şi monitorizează situaţia acestuia pe Allianz Stadium.

FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru transferul lui Dusan Vlahovic

Conform ziarului italian, FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se numără printre cluburile care vor avea nevoie cel mai probabil de un nou atacant central în 2026, iar atacantul sârb ar putea reprezenta o potenţială soluţie potrivită pentru aceste formaţii, notează agerpres.ro.

Atletico ar cerut deja părerea despre disponibilitatea atacantului anterior în această vară, doar în cazul în care Julian Alvarez şi Alexander Soerloth ar pleca.

În acelaşi timp, Barcelona va avea nevoie de înlocuitor pentru Robert Lewandowski, care va ajunge la 38 de ani în august 2026, în timp ce Manchester United se schimbă permanent şi va căuta un atacant central mai percutant decât Joshua Zirkzee.

Jurnalista Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport, a relatat, anterior, în această lună, că prioritatea lui Vlahovic este să meargă în Premier League vara viitoare, dar el cere un salariu de 10 milioane de euro pe an şi o sumă de 10 milioane de euro la semnătură.

Internaţionalul sârb este cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon cu patru goluri în patru apariţii în toate competiţiile.

