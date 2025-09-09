Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Jose Mourinho. Domenico Tedesco a fost prezentat oficial - Antena Sport

Domenico Tedesco este noul antrenor al lui Fenerbahce. Fostul selecţioner al Belgiei a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu formaţia din Turcia, la câteva zile după ce Jose Mourinho a fost demis.
Fenerbahce a ratat calificarea în Champions League, după ce nu a putut trece de Benfica în play-off. Ajunşi în Europa League, turcii o vor întâlni şi pe FCSB, în grupa principală.
Domenico Tedesco este noul antrenor al lui Fenerbahce. El i-a luat locul lui Jose Mourinho
“Antrenorul, cu care s-a ajuns la un acord pentru semnarea unui contract pe 2 ani, va fi ajutat de Gökhan Gönül, unul dintre foștii căpitani ai lui Fenerbahce, care a purtat tricoul nostru timp de mai mulți ani”, a anunţat Fenerbahce prin intermediul unui comunicat.
Conducerea lui Fenerbahce a recunoscut zilele trecute că despărţirea de Jose Mourinho a fost una amară. Cu toate acestea, stilul defensiv al antrenorului portughez a dus la decizia turcilor de a renunţa la serviciile sale.
“Ştiam că antrenorul nostru va juca defensiv când am semnat contractul. Dar, la sfârşitul sezonului, am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv.
Eliminarea în faţa Benficăi nu a fost o problemă, dar modul în care am fost eliminaţi a fost inacceptabil. Mi-a dat impresia că stilul de joc de anul trecut va continua”, a declarat preşedintele lui Fenerbahce.
În ceea ce o priveşte pe FCSB, campioana României o va întâlni pe Fenerbahce abia pe 29 ianuarie 2026, în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Debutul roş-albaştrilor va avea loc pe 25 septembrie, în Olanda, împotriva celor de la Go Ahead Eagles.
