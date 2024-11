FIFA a anunţat nominalizaţii pentru premiile The Best 2024! Noutatea anunţată de organizatori - Antena Sport

Câştigătorii Galei FIFA The Best 2023 / Profimedia

Nominalizaţii la premiile The Best din 2024 au fost anunţaţi de FIFA! Forul internaţional va desemna cei mai buni fotbalişti şi antrenori ai anului, într-o gală care se doreşte a fi o alternativă la Balonul de Aur.

Anul acesta, FIFA a anunţat că şi fanii vor participa la alegerea câştigătorilor. Aceştia vor avea posibilitatea de a-şi vota favoriţii pe site-ul FIFA.

Cine sunt nominalizaţii pentru premiile FIFA The Best 2024

FIFA a anunţat lista nominalizaţilor pentru premiile The Best 2024, care vor fi atribuite celor mai buni fotbalişti, la masculin şi feminin, precum şi antrenorilor, cluburilor şi selecţionatelor care s-au evidenţiat în cursul acestui an, notează agerpres.ro.

Real Madrid, câştigătoarea ultimei ediţii a Ligii Campionilor, este echipa cu cel mai mare număr de jucători (6) prezenţi pe lista comunicată de FIFA: Dani Carvajal (plecat între timp în Arabia Saudită), Fede Valverde, Toni Kroos (retras din activitate), Jude Bellingham, Vinicius Junior şi Kylian Mbappe (care a evoluat în prima parte a anului la Paris Saint-Germain).

Alături de aceştia, printre cei nominalizaţi se mai află Erling Haaland şi Rodri (ambii de la Manchester City), Lamine Yamal (FC Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami) şi Florian Wirtz (Leverkusen).