Florin Manea, anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin: "Atunci o să joace!" - Antena Sport

Florin Manea a anunțat revenirea lui Radu Drăgușin! Impresarul a spus când va putea juca fundașul de la Tottenham.

Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în luna ianuarie. Acesta nu a mai adunat niciun meci de la acel eveniment.

Când revine Radu Drăgușin? Florin Manea a făcut anunțul

Acum, Florin Manea a transmis că Radu Drăgușin a început deja antrenamentele cu jucătorii lui Tottenham. Impresaul a spus că românul ar putea fi apt de joc la jumătatea lunii octombrie, însă a precizat că șansele de a prinde meciurile echipei naționale sunt minime.

„Radu acum două zile a fost pe la mine, el a început antrenamentele cu echipa, dar nu a intrat în adversitate foarte tare.

Cred că săptămâna viitoare o să fie în full. Eu cred că la jumătatea lui octombrie o să și joace. Din păcate, nu cred că va prinde meciurile naționalei, nu cred că poate să joace, dar, din ce știu eu, cred că o să fie alături de colegi, o să vină până acasă. El e bine fizic, dar trebuie să fim foarte precauți, să nu riște o recidivă, asta e problema.