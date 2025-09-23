Florin Manea, anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin: "Atunci o să joace!" - Antena Sport

Florin Manea a anunțat revenirea lui Radu Drăgușin! Impresarul a spus când va putea juca fundașul de la Tottenham.
Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în luna ianuarie. Acesta nu a mai adunat niciun meci de la acel eveniment.
Când revine Radu Drăgușin? Florin Manea a făcut anunțul
Acum, Florin Manea a transmis că Radu Drăgușin a început deja antrenamentele cu jucătorii lui Tottenham. Impresaul a spus că românul ar putea fi apt de joc la jumătatea lunii octombrie, însă a precizat că șansele de a prinde meciurile echipei naționale sunt minime.
„Radu acum două zile a fost pe la mine, el a început antrenamentele cu echipa, dar nu a intrat în adversitate foarte tare.
Cred că săptămâna viitoare o să fie în full. Eu cred că la jumătatea lui octombrie o să și joace. Din păcate, nu cred că va prinde meciurile naționalei, nu cred că poate să joace, dar, din ce știu eu, cred că o să fie alături de colegi, o să vină până acasă. El e bine fizic, dar trebuie să fim foarte precauți, să nu riște o recidivă, asta e problema.
Dar el e pregătit, se antrenează de o lună de zile cu echipa, dar nu în totalitate. În octombrie face opt luni de la operație. Cu moralul e foarte bine, e puțin nerăbdător să joace, dar l-am calmat, i-am spus ‘Ai stat atât, mai stai un pic, nu-i problemă. Mai ai un pic’”, a spus Florin Manea, la fanatik.ro.
- Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”
- Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele
- Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!”
- Florinel Coman, dublă pentru Al-Gharafa! De când nu mai marcase românul
- Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou