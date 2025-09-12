Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului” - Antena Sport

Închide meniul
Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului"

Premier League

Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului”

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 22:33

Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul dragonului”

Radu Drăgușin la Tottenham Hotspur / Getty Images

După accidentarea gravă suferită în a doua parte a sezonului trecut, Radu Drăgușin a revenit în sfârșit la antrenamentele celor de la Tottenham Hotspur. Fundașul român a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii de la sesiunea de pregătire de vineri.

„Dragonul” a urmat un proces lung de recuperare, însă a strâns din dinți și acum este tot mai aproape de revenirea într-un meci oficial pentru formația antrenată de Thomas Frank.

S-a terminat calvarul! Radu Drăgușin, primul antrenament în iarbă

Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă la finalul lunii ianuarie, el fiind introdus pe teren în a doua repriză a partidei dintre Tottenham Hotspur și Elfsborg, din etapa cu numărul 8 din UEFA Europa League.

Intrat pe gazon în minutul 46, fundașul român a rezistat doar 20 de minute și a ieșit îngrijorat de pe gazon. Verdictul a fost crunt, iar sezonul s-a sfârșit pentru el.

A urmat o intervenție chirurgicală și un proces îndelungat de recuperare. Între timp, și-a trecut în palmares un trofeu european cu formația din Premier League, iar acum este tot mai aproape de revenirea pe gazon.

Fotbalistul a publicat mai multe fotografii pe contul său de Instagram, în care se poate vedea faptul că a revenit la antrenamente. El s-a pregătit separat, dar va fi în curând pregătit pentru a se antrenate alături de ceilalți colegi.

„Prin durere am găsit răbdare, prin răbdare am dobândit putere”, a fost mesajul lui Radu Drăgușin.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Radu Dragusin (@radudragusin5)

