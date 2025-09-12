Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului” - Antena Sport

După accidentarea gravă suferită în a doua parte a sezonului trecut, Radu Drăgușin a revenit în sfârșit la antrenamentele celor de la Tottenham Hotspur. Fundașul român a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii de la sesiunea de pregătire de vineri.
„Dragonul” a urmat un proces lung de recuperare, însă a strâns din dinți și acum este tot mai aproape de revenirea într-un meci oficial pentru formația antrenată de Thomas Frank.
S-a terminat calvarul! Radu Drăgușin, primul antrenament în iarbă
Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă la finalul lunii ianuarie, el fiind introdus pe teren în a doua repriză a partidei dintre Tottenham Hotspur și Elfsborg, din etapa cu numărul 8 din UEFA Europa League.
Intrat pe gazon în minutul 46, fundașul român a rezistat doar 20 de minute și a ieșit îngrijorat de pe gazon. Verdictul a fost crunt, iar sezonul s-a sfârșit pentru el.
A urmat o intervenție chirurgicală și un proces îndelungat de recuperare. Între timp, și-a trecut în palmares un trofeu european cu formația din Premier League, iar acum este tot mai aproape de revenirea pe gazon.
Fotbalistul a publicat mai multe fotografii pe contul său de Instagram, în care se poate vedea faptul că a revenit la antrenamente. El s-a pregătit separat, dar va fi în curând pregătit pentru a se antrenate alături de ceilalți colegi.
„Prin durere am găsit răbdare, prin răbdare am dobândit putere”, a fost mesajul lui Radu Drăgușin.
