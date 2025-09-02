Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului - Antena Sport

Revenit din Italia după împrumutul la Cagliari, Florinel Coman a fost titular pentru prima oară în acest sezon pentru cei de la Al-Gharafa. Internaționalul român a fost integralist în „thriller-ul” dintre Al-Gharafa și Al-Sadd, încheiat cu scorul de 3-3.

Echipa acestuia a fost aproape de a pierde jocul, fiind la un moment dat condusă la diferență de două goluri. Jucătorul transferat de la FCSB a ieșit la rampă și a oferit o pasă de gol la reușita care a deblocat meciul.

Florinel Coman, pasă de gol în remiza dintre Al-Gharafa și Al-Sadd

Titular în premieră pentru Al-Gharafa în acest sezon, Florinel Coman a răsplătit încrederea antrenorului și a avut un impact imediat în disputa contra celor de la Al-Sadd.

Extrema în vârstă de 27 de ani a pasat decisiva la reușita de 1-0, înscrisă de Jamal Hamed, în minutul 14 al disputei. De aici, meciul a luat o turnură catastrofală pentru formația gazdă, care a încasat nu mai puțin de trei goluri.

Yamaan Jarrar, fotbalistul qatarez de doar 19 ani, a marcat o triplă (min. 17, min. 47, min. 50), iar jocul părea să se îndrepte către un succes al oaspeților. Formația românului nu a renunțat și a revenit incredibil.