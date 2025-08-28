FCSB, victorie la TAS în cazul plecării lui Florinel Coman la Al-Gharafa! Gigi Becali va încasa o sumă uriașă - Antena Sport

FCSB a câștigat la TAS procesul cu Al-Gharafa, cu privire la transferul lui Florinel Coman. Oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să achite suma de urgență.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman a fost transferat de Al-Gharafa în vara lui 2024. Totuși, qatarezii nu au plătit suma de transfer, de 5 milioane de euro, iar FCSB a fost nevoită să meargă la TAS.

FCSB a câștigat procesul cu Al-Gharafa la TAS! Cât va încasa Gigi Becali de pe urma plecării lui Florinel Coman

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a avut câștig de cauză în procesul de la TAS, cu Al-Gharafa. Acum, oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să îi plătească lui Gigi Becali suma de 6 milioane de euro.

Inițial, Al-Gharafa s-a înțeles cu FCSB pentru a plăti suma de 5 milioane de euro, în schimbul lui Florinel Coman, însă valoarea transferului a crescut, având în vedere că plata nu s-a realizat la timp.

La Al-Gharafa, Florinel Coman a adunat 9 partide, în care a marcat un gol. Contractul românului este valabil până în 2027. Acesta încasează suma de 2 milioane de euro, anual, de la echipa din Qatar. În a doua parte a sezonului trecut, „Mbappe de România” a fost împrumutat la Cagliari.