FCSB, victorie la TAS în cazul plecării lui Florinel Coman la Al-Gharafa! Gigi Becali va încasa o sumă uriașă - Antena Sport

FCSB, victorie la TAS în cazul plecării lui Florinel Coman la Al-Gharafa! Gigi Becali va încasa o sumă uriașă

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 20:47

Gigi Becali / Hepta

FCSB a câștigat la TAS procesul cu Al-Gharafa, cu privire la transferul lui Florinel Coman. Oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să achite suma de urgență.

Florinel Coman a fost transferat de Al-Gharafa în vara lui 2024. Totuși, qatarezii nu au plătit suma de transfer, de 5 milioane de euro, iar FCSB a fost nevoită să meargă la TAS.

FCSB a câștigat procesul cu Al-Gharafa la TAS! Cât va încasa Gigi Becali de pe urma plecării lui Florinel Coman

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a avut câștig de cauză în procesul de la TAS, cu Al-Gharafa. Acum, oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să îi plătească lui Gigi Becali suma de 6 milioane de euro.

Inițial, Al-Gharafa s-a înțeles cu FCSB pentru a plăti suma de 5 milioane de euro, în schimbul lui Florinel Coman, însă valoarea transferului a crescut, având în vedere că plata nu s-a realizat la timp.

La Al-Gharafa, Florinel Coman a adunat 9 partide, în care a marcat un gol. Contractul românului este valabil până în 2027. Acesta încasează suma de 2 milioane de euro, anual, de la echipa din Qatar. În a doua parte a sezonului trecut, „Mbappe de România” a fost împrumutat la Cagliari.

Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali

Octavian Popescu îşi doreşte să plece de la FCSB chiar în această vară! Până la finalul perioadei de transferuri, jucătorul de 22 de ani ar vrea să o părăsească pe echipa campioană.

Octavian Popescu a fost criticat în mai multe rânduri de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Potrivit iamsport.ro, Tavi Popescu este nemulţumit că nu este titular la campioana României. Mai mult, este deranjat şi că, de fiecare dată când e introdus în teren, e criticat de patronul Gigi Becali.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
”L-am băgat, să văd ce mai e cu el. A dormit îmbrăcat. Ăsta e joc de bărbați, nu de trichi-trichi, la circ, să facem circ, să gâdilăm mingea”, l-a criticat dur Gigi Becali pe Tavi Popescu, după FCSB – FC Argeş 0-2.

Tavi Popescu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. În acest sezon a jucat în 5 partide în campionat, reuşind numai un assist.

Sezonul trecut, a evoluat în 18 partide în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind un assist. Sezonul trecut a lipsit o perioadă mai lungă din pricina unei accidentări.

Acesta este primul sezon în care Tavi Popescu nu mai este eligibil pentru regula U21. Aceasta îi asigura în trecut mai multe minute la FCSB.

În trecut, Gigi Becali spera să primească în schimbul transferului lui Tavi Popescu de la FCSB nu mai puţin de 100 de milioane de euro!

”Eu sunt bucuros pentru că Tavi Popescu e jucător de 100 de milioane. I-am zis lui MM că e posibil să ni-l fure vreunul cu 30-40 de milioane. Să-l fure repede acum.

Dacă dă 30 de milioane, îl fură pe Tavi Popescu. Dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l mai dau. Fără el, echipa are probleme, cum a fost cu Sepsi. El e cel mai important jucător, e mai important decât Tănase”, spunea Becali în ianuarie 2022, după ce Tavi Popescu marca un gol superb într-un meci FCSB – CFR Cluj 3-3.

