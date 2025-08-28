FCSB, victorie la TAS în cazul plecării lui Florinel Coman la Al-Gharafa! Gigi Becali va încasa o sumă uriașă - Antena Sport

FCSB a câștigat la TAS procesul cu Al-Gharafa, cu privire la transferul lui Florinel Coman. Oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să achite suma de urgență.
Florinel Coman a fost transferat de Al-Gharafa în vara lui 2024. Totuși, qatarezii nu au plătit suma de transfer, de 5 milioane de euro, iar FCSB a fost nevoită să meargă la TAS.
FCSB a câștigat procesul cu Al-Gharafa la TAS! Cât va încasa Gigi Becali de pe urma plecării lui Florinel Coman
Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, FCSB a avut câștig de cauză în procesul de la TAS, cu Al-Gharafa. Acum, oficialii echipei din Qatar sunt nevoiți să îi plătească lui Gigi Becali suma de 6 milioane de euro.
Inițial, Al-Gharafa s-a înțeles cu FCSB pentru a plăti suma de 5 milioane de euro, în schimbul lui Florinel Coman, însă valoarea transferului a crescut, având în vedere că plata nu s-a realizat la timp.
La Al-Gharafa, Florinel Coman a adunat 9 partide, în care a marcat un gol. Contractul românului este valabil până în 2027. Acesta încasează suma de 2 milioane de euro, anual, de la echipa din Qatar. În a doua parte a sezonului trecut, „Mbappe de România” a fost împrumutat la Cagliari.
Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali
Octavian Popescu îşi doreşte să plece de la FCSB chiar în această vară! Până la finalul perioadei de transferuri, jucătorul de 22 de ani ar vrea să o părăsească pe echipa campioană.
Octavian Popescu a fost criticat în mai multe rânduri de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.
Potrivit iamsport.ro, Tavi Popescu este nemulţumit că nu este titular la campioana României. Mai mult, este deranjat şi că, de fiecare dată când e introdus în teren, e criticat de patronul Gigi Becali.