Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte

Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte

Ionuţ Axinescu Publicat: 19 septembrie 2025, 13:51

Comentarii
Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte

Fanii lui Messina / FB Messina

La începutul anilor 2000, Messina juca în Serie A, pe atunci cel mai puternic campionat din lume, și era cea mai importantă echipă din Sicilia, peste rivalele Palermo și Catania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În sezonul 2004-2005, deși candidată la retrogradare, Messina încheia campionatul pe locul 7, peste echipe ca Lazio, Roma, Parma sau Fiorentina.

Messina, acum în Serie D, declarată falimentară!

Doar că în ultimii ani, din cauza unui management defectuos, clubul s-a prăbușit și a dispărut de pe harta fotbalului de elită din Italia. În urmă cu câteva zile, tribunalul local a declarat lichidarea judiciară a clubului, din cauza datoriilor de circa două milioane de euro, potrivit presei din Italia.

Messina se afla oricum într-o situație disperată. Trecută printr-un alt faliment, în 2017, echipa a retrogradat din Serie C la finalul stagiunii trecute. Mai mult, a început sezonul în grupa I din Serie D cu o penalizare de 14 puncte, din cauza problemelor administrative și financiare.

Reclamă
Reclamă

Chiar dacă a pornit bine pe teren (un egal cu AC Palermo și o victorie cu Sancataldese), Messina are șanse mici să supraviețuiască. De altfel, chiar și înscrierea pentru sezonul din Serie D a fost realizată pe ultima sută de metri, după ce sicilienii au plătit salarii restante în valoare de circa 500.000 de euro.

Fanii au strâns 10.000 de euro pentru următorul meci

Totuși, fanii locali s-au mobilizat rapid și au strâns 10.000 de euro pentru ca Messina să poată disputa următorul joc din campionat, cu Gela. „Duminică, 21 septembrie, la orele 15, pe stadionul Franco Scoglio, Messina o va înfrunta Gela în cea de-a treia etapă a campionatului din Serie D. Dar atenție! Fără intervenția directă a membrilor noștri, meciul ar fi fost în pericol”, au transmis suporterii clubului.

Pe deasupra, doi sponsori și-ar fi anunțat intenția de a sprijini echipa să continue sezonul în Serie D. Fără noi investitori, Messina riscă să fie exclusă din campionat și să dispară, cel puțin momentan.

Programul Rabla Auto revine. Finanțare de până la 18.500 lei pentru mașini electrice. Când încep înscrierileProgramul Rabla Auto revine. Finanțare de până la 18.500 lei pentru mașini electrice. Când încep înscrierile
Reclamă

De-a lungul anilor, la Messina au evoluat nume importante din fotbalul italian, precum Toto Schillaci, Arturo di Napoli, Igor Protti, Sergio Floccari sau Édgar Álvarez.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Observator
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
15:39
EXCLUSIVIoan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: “Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta”
15:25
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant
15:18
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: “Nu va fi deloc uşor”
15:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:57
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”
14:43
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”