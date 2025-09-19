Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte - Antena Sport

Messina se afla oricum într-o situație disperată. Trecută printr-un alt faliment, în 2017, echipa a retrogradat din Serie C la finalul stagiunii trecute. Mai mult, a început sezonul în grupa I din Serie D cu o penalizare de 14 puncte, din cauza problemelor administrative și financiare.

Doar că în ultimii ani, din cauza unui management defectuos, clubul s-a prăbușit și a dispărut de pe harta fotbalului de elită din Italia. În urmă cu câteva zile, tribunalul local a declarat lichidarea judiciară a clubului, din cauza datoriilor de circa două milioane de euro, potrivit presei din Italia.

La începutul anilor 2000, Messina juca în Serie A, pe atunci cel mai puternic campionat din lume, și era cea mai importantă echipă din Sicilia, peste rivalele Palermo și Catania.

Chiar dacă a pornit bine pe teren (un egal cu AC Palermo și o victorie cu Sancataldese), Messina are șanse mici să supraviețuiască. De altfel, chiar și înscrierea pentru sezonul din Serie D a fost realizată pe ultima sută de metri, după ce sicilienii au plătit salarii restante în valoare de circa 500.000 de euro.

Fanii au strâns 10.000 de euro pentru următorul meci

Totuși, fanii locali s-au mobilizat rapid și au strâns 10.000 de euro pentru ca Messina să poată disputa următorul joc din campionat, cu Gela. „Duminică, 21 septembrie, la orele 15, pe stadionul Franco Scoglio, Messina o va înfrunta Gela în cea de-a treia etapă a campionatului din Serie D. Dar atenție! Fără intervenția directă a membrilor noștri, meciul ar fi fost în pericol”, au transmis suporterii clubului.

Pe deasupra, doi sponsori și-ar fi anunțat intenția de a sprijini echipa să continue sezonul în Serie D. Fără noi investitori, Messina riscă să fie exclusă din campionat și să dispară, cel puțin momentan.