Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte

Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 20:28

Comentarii
Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte

Dan Şucu, în timpul unui meci / Profimedia

Dan Şucu vinde tot la Genoa şi pe bani buni! Cinci jucători au plecat de la Genoa în vară, iar clubul a încasat 52 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lista plecărilor poate continua din iarnă. Când Genoa ar urma să încaseze alţi bani frumoşi. Norton-Cuffy (21 de ani, fundaș dreapta) se află în vizorul rivalilor de la Juventus și Napoli.

Dan Șucu este dispus să-l cedeze pentru 15 milioane de euro, anunță presa din Italia.

Genoa a ajuns în subsolul clasamentului în Serie A

Dacă a transferat pe bani grei, Şucu a adus la echipă fotbalişti împrumutaţi sau liberi de contract. Printre ei: Onana, Carboni, Gronbaek, Ostigard, Cornet și Colombo – veniţi sub formă de împrumut, în timp ce Nicolae Stanciu a semnat din postura de jucător liber de contract. Genoa este acum pe locul 19 în Serie A, cu doar două puncte obținute din 6 etape.

Dan Şucu
Dan Şucu la un meci al lui Genoa

Genoa avea datorii de 165 de milioane de euro

În momentul în care Dan Şucu a cumpărat clubul, datele oficiale din contabilitatea societății arătau o situație groaznică. Conform celui mai recent bilanț depus, acela de la sfârșitul anului 2023, Genoa înregistra datorii de 165 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
22:16
VideoJurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
22:05
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare
22:02
VideoJurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM. Se marchează pe bandă rulantă
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua