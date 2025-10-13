Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte - Antena Sport

Dan Şucu vinde tot la Genoa şi pe bani buni! Cinci jucători au plecat de la Genoa în vară, iar clubul a încasat 52 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lista plecărilor poate continua din iarnă. Când Genoa ar urma să încaseze alţi bani frumoşi. Norton-Cuffy (21 de ani, fundaș dreapta) se află în vizorul rivalilor de la Juventus și Napoli.

Dan Șucu este dispus să-l cedeze pentru 15 milioane de euro, anunță presa din Italia.

Genoa a ajuns în subsolul clasamentului în Serie A

Dacă a transferat pe bani grei, Şucu a adus la echipă fotbalişti împrumutaţi sau liberi de contract. Printre ei: Onana, Carboni, Gronbaek, Ostigard, Cornet și Colombo – veniţi sub formă de împrumut, în timp ce Nicolae Stanciu a semnat din postura de jucător liber de contract. Genoa este acum pe locul 19 în Serie A, cu doar două puncte obținute din 6 etape.

Genoa avea datorii de 165 de milioane de euro

În momentul în care Dan Şucu a cumpărat clubul, datele oficiale din contabilitatea societății arătau o situație groaznică. Conform celui mai recent bilanț depus, acela de la sfârșitul anului 2023, Genoa înregistra datorii de 165 de milioane de euro.