Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal la Cagliari. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu - Antena Sport

Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A. Nicolae Stanciu a fost doar rezervă la această partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima repriză a meciului de pe Unipol Domus a fost una spectaculoasă, cu patru goluri marcate. Vitinha a deschis scorul pentru Genoa, în minutul 18, apoi Borrelli a egalat pentru gazde, în minutul 33.

Leo Ostigard a readus oaspeţii în avantaj, în minutul 41, dar Sebastiano Esposito a egalat din nou, două minute mai târziu.

Cagliari a trecut pentru prima oară la conducere în partea secundă, minutul 60, când Borrelli a realizat dubla, însă Aaron Martin a reuşit egalarea pentru trupa lui De Rossi, în minutul 83, şi Cagliari – Genoa a fost 3-3.

Genoa nu a mai mai pierdut de trei etape şi au adunat opt puncte, fiind pe locul 18 în clasamentul Serie A. Mijocaşul român Nicolae Stanciu a rămas pe banca rezervelor la Genoa.