Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: "A fost ca un înger păzitor" - Antena Sport

Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.

Fiica lui Cotelo, Ema, afectată de o boală neurologică cronică, fusese internată la acea vreme într-o clinică din capitala Argentinei.

Edinson Cavani, un “înger păzitor”

Adolescenta, aflată într-o stare critică, trebuia să fie operată de urgenţă, însă instituţia medicală cerea plata imediată în numerar, ceea ce era imposibil pentru Rafa Cotelo în acel moment. Disperat, el a încercat să-l sune pe Edinson Cavani, jucător al echipei naţionale a Uruguayului şi al clubului Boca Juniors, cu care era prieten de mai mulţi ani.

“Nu mi-a răspuns pentru că dormea, aşa că am sunat-o pe soţia lui, care mi l-a dat la telefon“, a povestit jurnalistul. Edinson Cavani decide imediat să plece spre spital. Dar acesta se află la o distanţă de o oră şi jumătate şi operaţia este urgentă.

Aşadar, fostul atacant al echipei Paris Saint-Germain îi cere ajutorul unui alt prieten, care poate ajunge la faţa locului în câteva minute. “Pentru mine, a fost ca un înger păzitor“, a spus Cotelo, potrivit news.ro.