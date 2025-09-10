Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: "A fost ca un înger păzitor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: “A fost ca un înger păzitor”

Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: “A fost ca un înger păzitor”

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 20:50

Comentarii
Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: A fost ca un înger păzitor

Edinson Cavani, în timpul unui meci / Profimedia

Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiica lui Cotelo, Ema, afectată de o boală neurologică cronică, fusese internată la acea vreme într-o clinică din capitala Argentinei.

Edinson Cavani, un “înger păzitor”

Adolescenta, aflată într-o stare critică, trebuia să fie operată de urgenţă, însă instituţia medicală cerea plata imediată în numerar, ceea ce era imposibil pentru Rafa Cotelo în acel moment. Disperat, el a încercat să-l sune pe Edinson Cavani, jucător al echipei naţionale a Uruguayului şi al clubului Boca Juniors, cu care era prieten de mai mulţi ani.

Nu mi-a răspuns pentru că dormea, aşa că am sunat-o pe soţia lui, care mi l-a dat la telefon“, a povestit jurnalistul. Edinson Cavani decide imediat să plece spre spital. Dar acesta se află la o distanţă de o oră şi jumătate şi operaţia este urgentă.

Aşadar, fostul atacant al echipei Paris Saint-Germain îi cere ajutorul unui alt prieten, care poate ajunge la faţa locului în câteva minute. “Pentru mine, a fost ca un înger păzitor“, a spus Cotelo, potrivit news.ro.

Reclamă
Reclamă

Banii au fost folosiţi pentru a plăti imediat cheltuielile medicale ale Emei, a cărei operaţie a decurs foarte bine. Câteva săptămâni mai târziu, Rafa Cotelo şi fiica sa, care va împlini în curând 15 ani, i-au rambursat banii lui Edinson Cavani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
Fanatik.ro
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
20:28
Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: “Bagi băţul prin gard”
20:23
Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului
19:34
Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei “probleme” cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul
19:17
Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el”
18:45
“I-ați văzut pe români”. Semnalul de alarmă tras în grupa “tricolorilor” după egalul cu Cipru
18:31
Gică Popescu, mesaj direct despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională: “E prima variantă!”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 4 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 5 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic