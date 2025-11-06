Gică Popescu știe cum pot FCSB și Universitatea Craiova să câștige în cupele europene: "Să se calibreze" - Antena Sport

Gică Popescu a vorbit astăzi despre șansele celor de la FCSB și Universitatea Craiova să își câștige partidele din Europa League, respectiv Conference League. Cele două au meciuri cu Basel și Rapid Viena, iar “Baciul” crede că totul se va decide la modul în care formațiile se vor adapta la ritmul competiției.
Popescu a acordat astăzi câteva declarații cu ocazia inaugurării investiției sale de peste șapte milioane de euro, iar unul dintre subiectele abordate le-a privit pe FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în cupele europene. Niciuna nu are momentan parcursul dorit, dar fostul fundaș al Barcelonei crede că se pot obține trei puncte în această seară.
Gică Popescu: “Adversarele sunt de calibru”
FCSB are doar trei puncte după primele trei etape, în timp ce oltenii nu au strâns niciunul după două runde. Cu toate acestea, Popescu crede că ambele pot câștiga, atât timp cât vor avea capacitatea să intre în ritmul competițiilor.
“Atât FCSB, cât și Craiova au meciuri dificile, pentru că adversarele sunt unele de calibru. Ambele echipe au capacitatea să învingă, dar trebuie să se calibreze la ritmul competițiilor europene“, a spus Popescu, potrivit digisport.ro.
În plus, fostul mare jucător al “Generației de Aur” a vorbit și despre lupta internă dintre cele două. Popescu o vede pe FCSB în play-off, iar pe echipa lui Mirel Rădoi o consideră o candidată serioasă la titlu.
“Echipe cu un lot precum cel al FCSB-ului, până când matematica nu le închide șansa de a merge în primele șanse, este foarte greu să le excludem. Eu sunt convins că va fi una dintre echipele din play-off.
E foarte greu să faci față pe ambele fronturi, dar asta înseamnă participarea în Europa, ai nevoie de un lot destul de larg. FCSB are un lot foarte valoros. Craiova face un sezon foarte bun sub comanda lui Mirel Rădoi.
Cred că e una dintre favoritele la câștigarea titlului. În Europa nu au foarte multă experiență, dar pot lăsa o impresie bună și acolo“.
Ambele meciuri ale echipelor românești din cupele europene vor fi transmise în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. FCSB joacă în fața lui Basel de la 19:45, în timp ce Universitatea Craiova o întâlnește pe Rapid Viena de la 22:00.
