Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat - Antena Sport

Publicat: 6 noiembrie 2025, 13:35

Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat

GP Plaza

Gică Popescu a construit un centru comercial în oraşul Hunedoara, iar joi, la 09:00 dimineaţa a avut loc inaugurarea şi deschiderea “GP Plaza”.

Complexul a fost construit acolo unde rămăseseră ruinele fostelor fabrici de tricotaje şi încălţăminte din oraş, din anii 1970. Programul zilnic va fi 09:00 – 21:00, iar investiţia totală a “Baciului” a fost de peste 7 milioane de euro.

Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu

“Noul complex comercial din municipiul Hunedoara a fost prezentat oficial astăzi, iar mâine, 6 noiembrie, va fi prima zi de funcţionare după programul obişnuit, cu începere de la ora 09.00, până la ora 21.00. Investiţia finală depăşeşte 7 milioane de euro şi este realizată de compania deţinută de fostul performer al fotbalului românesc Gheorghe Popescu.

Complexul are o suprafaţă totală de 21.423 mp, cu o arie construită de 6.224 mp aceasta fiind ocupată de magazine precum Action, Animax, Annabella Retail, Deichmann, Dr. Max (hiperfarmacie), Express Tabac, SPORTISIMO România, Takko Fashion, TEDi Romania şi simigeria Luca. Aici s-au creat aproximativ 150 de noi locuri de muncă, după cum a precizat astăzi domnul Gică Popescu.

Zona disponibilă pentru parcare însumează 199 de locuri dintre care 5 sunt dotate şi cu instalaţii de încărcare a autovehiculelor electrice”, se arată pe pagina de Facebook a reprezentanţilor primăriei Hunedoara.

Gică Popescu, primele declaraţii după inaugurarea GP Plaza

„Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul vinovat pentru că am decis să facem această investiţie aici.

De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, şi aici mă refer atât la administraţia locală, cât şi la simplii cetăţeni, nu poţi decât să te bucuri.

Îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi un lucru bun, investind în această zonă.Un alt lucru pentru care sunt extrem de fericit e că am reuşit să deschidem în mai puţin de şase luni de la primele lucrări.

Chiar vorbeam, recent, cu reprezentanţii firmelor care sunt prezente aici şi mi-au spus că, la început, au zâmbit când au auzit care e termenul la care vrem să inaugurăm proiectul nostru, pentru că nu au crezut că e posibil.

Ţin mult la disciplină, la respectarea termenelor şi mă bucur că toată lumea a rămas impresionată de viteza cu care ne-am mişcat şi că, până la urmă, ne-am ţinut de promisiune – lucru de bază în mediul afacerilor, şi nu numai!”, a transmis Gică Popescu.

