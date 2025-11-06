Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat - Antena Sport

Gică Popescu a construit un centru comercial în oraşul Hunedoara, iar joi, la 09:00 dimineaţa a avut loc inaugurarea şi deschiderea “GP Plaza”.

Complexul a fost construit acolo unde rămăseseră ruinele fostelor fabrici de tricotaje şi încălţăminte din oraş, din anii 1970. Programul zilnic va fi 09:00 – 21:00, iar investiţia totală a “Baciului” a fost de peste 7 milioane de euro.

Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu

“Noul complex comercial din municipiul Hunedoara a fost prezentat oficial astăzi, iar mâine, 6 noiembrie, va fi prima zi de funcţionare după programul obişnuit, cu începere de la ora 09.00, până la ora 21.00. Investiţia finală depăşeşte 7 milioane de euro şi este realizată de compania deţinută de fostul performer al fotbalului românesc Gheorghe Popescu.

Complexul are o suprafaţă totală de 21.423 mp, cu o arie construită de 6.224 mp aceasta fiind ocupată de magazine precum Action, Animax, Annabella Retail, Deichmann, Dr. Max (hiperfarmacie), Express Tabac, SPORTISIMO România, Takko Fashion, TEDi Romania şi simigeria Luca. Aici s-au creat aproximativ 150 de noi locuri de muncă, după cum a precizat astăzi domnul Gică Popescu.

Zona disponibilă pentru parcare însumează 199 de locuri dintre care 5 sunt dotate şi cu instalaţii de încărcare a autovehiculelor electrice”, se arată pe pagina de Facebook a reprezentanţilor primăriei Hunedoara.