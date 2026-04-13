Golul anului 2026 s-a marcat în Maroc! Execuția fantastica din „rabona” l-a lăsat mască pe portar

Meciul dintre Maghreb Fez și Wydad AC a oferit unul dintre cele mai frumoase goluri ale anului 2026, acesta fiind și golul care a decis unde au mers cele trei puncte.

Fundașul Driss El Jabali a inventat o execuție de senzație, care poate candida cu ușurință la câștigarea Premiului ”Pușkaș”, pentru cea mai frumoasă reușită din 2026.

Driss El Jabali, gol fantastic în Maroc

Maghreb Fez a obținut victoria de care avea nevoie pentru a trece pe primul loc în campionatul din Maroc, iar succesul a venit chiar contra rivalei Wydad AC, într-un meci disputat duminică.

Gazdele au dat marea lovitură a partidei în minutul 80, când fundașul Driss El Jabali, a deschis scorul cu o reușită de senzație din „rabona”, care a făcut rapid înconjurul lumii.

Pardon ?!?! 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖̧𝗔 ?!?!? 😱🤩⚽️

UNE RABONA DEPUIS L’EXTÉRIEUR D’UNE SURFACE QUI FINIT AU FOND. 😭😭😭😭

Driss El Jabali 🇲🇦, 𝗗𝗘́𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘𝗨𝗥 du Maghreb Fez.

Wow. pic.twitter.com/z6bb0eUEyw

— Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026