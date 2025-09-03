Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul - Antena Sport

„Eram în cantonament în Austria când am vorbit cu Ianis, am vorbit după cu el și a zis că vrea în top 5 campionate. I-am înțeles dorința, nu mă bag în alegerile nimănui. Am revenit peste 2 săptămâni, a păstrat aceeași linie, mi-a mulțumit, mi-a spus că are alte planuri, nu poate să fie o colaborare decât cu o dorință de ambele părți.

Ulterior, niște intermediari m-au apelat în numele lui că ar lua în calcul să vină, dar așteptările lui financiare erau mult peste posibilitățile Legiei și ale campionatului polonez, în general. Nu cred că puteam să fac presiuni la conducere să obțin ceva apropiat de ce și-a dorit el. E român, există un plafon salarial, și e greu dacă vine cineva cu alte pretenții.

El cred că are nevoie să joace într-un mediu potrivit, e un băiat talentat. Dacă venea, făcea pregătirea, îl integram, sănătos să fie, știam prin ce a trecut, aveam răbdare cu el. Între noi a fost o chimie, ne-am legat, am fost la un turneu final.

Eu nu pot să garantez unui jucător niciodată că joacă, nu am făcut niciodată asta, dar el nu e naiv, e un băiat deștept, un profesionist. S-ar fi pus repede pe picioare, dar dacă are alte planuri nu am putut să intervin mai mult decât e cazul. Selecția am făcut-o pentru un alt sistem, eu nu am un număr 10”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.