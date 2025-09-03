Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul - Antena Sport

Turcii au făcut anunțul momentului despre Ianis Hagi! Aceștia au dezvăluit că fiul lui Gică Hagi efectuează vizita medicală și că va semna cu Alanyaspor.
După ce a refuzat ofertele celor de la Elche și Fatih Karagumruk, Ianis Hagi s-a decis și a ales să își continue cariera la Alanyaspor. Românul va semna cu turcii din postura de jucător liber de contract.
Ianis Hagi, prezent la vizita medicală la Alanyaspor
Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul turc Ertan Suzgun, Ianis Hagi este în Turcia, acolo unde efectuează vizita medicală. După control, fiul lui Gică Hagi va semna un contract valabil pe 2 ani cu Alanyaspor.
🚨 Alanyaspor, Lanis Hagi’yi sağlık kontrolü için İstanbul’a getirdi.
Rumen oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Va fi a 6-a echipă din cariera lui Ianis Hagi. Până în momentul de față, românul a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers și Alaves (sub formă de împrumut).
În momentul de față, Ianis Hagi este cotat la suma de 1,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia!
Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a avut mai multe discuţii cu Ianis Hagi pentru a-l convinge pe internaţionalul român să semneze cu Legia Varşovia.
Edi Iordănescu a precizat că transferul nu s-a realizat pentru că Ianis Hagi a avut pretenţii salariale mult mai mari decât posibilităţile clubului Legia Varşovia.
„Eram în cantonament în Austria când am vorbit cu Ianis, am vorbit după cu el și a zis că vrea în top 5 campionate. I-am înțeles dorința, nu mă bag în alegerile nimănui. Am revenit peste 2 săptămâni, a păstrat aceeași linie, mi-a mulțumit, mi-a spus că are alte planuri, nu poate să fie o colaborare decât cu o dorință de ambele părți.
Ulterior, niște intermediari m-au apelat în numele lui că ar lua în calcul să vină, dar așteptările lui financiare erau mult peste posibilitățile Legiei și ale campionatului polonez, în general. Nu cred că puteam să fac presiuni la conducere să obțin ceva apropiat de ce și-a dorit el. E român, există un plafon salarial, și e greu dacă vine cineva cu alte pretenții.
El cred că are nevoie să joace într-un mediu potrivit, e un băiat talentat. Dacă venea, făcea pregătirea, îl integram, sănătos să fie, știam prin ce a trecut, aveam răbdare cu el. Între noi a fost o chimie, ne-am legat, am fost la un turneu final.
Eu nu pot să garantez unui jucător niciodată că joacă, nu am făcut niciodată asta, dar el nu e naiv, e un băiat deștept, un profesionist. S-ar fi pus repede pe picioare, dar dacă are alte planuri nu am putut să intervin mai mult decât e cazul. Selecția am făcut-o pentru un alt sistem, eu nu am un număr 10”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
