Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia! - Antena Sport

Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a avut mai multe discuţii cu Ianis Hagi pentru a-l convinge pe internaţionalul român să semneze cu Legia Varşovia.

Edi Iordănescu a precizat că transferul nu s-a realizat pentru că Ianis Hagi a avut pretenţii salariale mult mai mari decât posibilităţile clubului Legia Varşovia.

Edi Iordănescu a insistat pentru transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia

Edi Iordănescu este convins că Ianis Hagi ar fi dat randament la Legia. Potrivit ultimelor informaţii, fiul lui Gică Hagi ar urma să semneze cu Alanyaspor. Alanyaspor este pe locul 9 în prima ligă turcă. O altă formaţie turcă, Fatih Karagumruk, l-a dorit pe internaţionalul român.

Convocat în trecut la naţională, deşi nu evolua la Rangers, Ianis Hagi nu a fost chemat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru acţiunea din septembrie. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. După amicalul “de lux” cu Canada, România o va întâlni în deplasare pe Cipru, marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

„Eram în cantonament în Austria când am vorbit cu Ianis, am vorbit după cu el și a zis că vrea în top 5 campionate. I-am înțeles dorința, nu mă bag în alegerile nimănui. Am revenit peste 2 săptămâni, a păstrat aceeași linie, mi-a mulțumit, mi-a spus că are alte planuri, nu poate să fie o colaborare decât cu o dorință de ambele părți.