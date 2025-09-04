Ianis Hagi, propus la Legia încă de dinainte de venirea lui Edi Iordănescu! Un alt transfer a blocat mutarea - Antena Sport

Impresarul Arcadie Zaporojanu a dezvăluit că l-a propus pe Ianis Hagi la Legia Varşovia încă de dinainte de sosirea lui Edi Iordănescu la formaţia poloneză. Zaporojanu a început discuţiile cu Legia pentru transferul lui Ianis Hagi în luna mai, atunci când se ştia că internaţionalul român se va despărţi de Rangers.
Arcadie Zaporojanu are o relaţie foarte bună cu patronul Legiei, Dariusz Mioduski. Potrivit impresarului, transferul atacantului Mileta Rajovic (26 de ani), pentru care Legia i-a plătit lui Watford 3 milioane de euro, a făcut ca trecerea lui Ianis Hagi la formaţia poloneză să nu mai fie posibilă. Rajovic, cotat la 2 milioane de euro, a devenit cel mai scump transfer făcut vreodată de Legia.
Impresarul Arcadie Zaporojanu a susţinut că un alt transfer a făcut ca Ianis Hagi să nu mai ajungă la Legia
“L-am propus pe Ianis la Legia dinainte să vină Edi Iordănescu, încă de prin luna mai, când se știa că va fi liber după Rangers. Trata și în Turcia, într-adevăr, dar Polonia era cumva o prioritate la început. N-a acceptat condițiile de la acel moment, lucrurile au tergiversat și au devenit mai complicat de finalizat.
Primul impas a apărut când Legia a adus un vârf de la Watford, Rajovic, pe care au plătit trei milioane de euro. Săptămâna trecută, am reluat contactele după ce Legia l-a vândut în Anglia, cu 2,3 milioane de euro, pe japonezul Moroshita. Se eliberase postul de decar, dar de-acum era deja prea târziu, deoarece clubul își făcuse alte calcule”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru gsp.ro.
Ianis Hagi va merge la formaţia turcă Antalyaspor. Mutarea va fi oficializată în următoarele ore. Fiul lui Gică Hagi a fost dorit şi de nou-promovata Fatih Karagumruk, dar a ales-o pe Antalyaspor. După 4 partide disputate în campionat, Antalyaspor e pe locul 7 în Turcia, cu 6 puncte. Nou-promovata Fatih Karagumruk e pe 12, cu 3 puncte după 3 meciuri jucate.
La mijlocul lunii trecute, Ianis Hagi a fost inclus într-un top 100 al celor mai valoroşi jucători fără echipă. Ianis Hagi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut, fiul “Regelui” a evoluat în 24 de partide în prima ligă din Scoţia, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a înscris şi într-un derby Rangers – Celtic 3-0, marcând chiar sub ochii tatălui său, care venise în luna ianuarie a acestui an să îl vadă la derby-ul “Old Firm”.
