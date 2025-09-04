Ianis Hagi, propus la Legia încă de dinainte de venirea lui Edi Iordănescu! Un alt transfer a blocat mutarea - Antena Sport

Impresarul Arcadie Zaporojanu a dezvăluit că l-a propus pe Ianis Hagi la Legia Varşovia încă de dinainte de sosirea lui Edi Iordănescu la formaţia poloneză. Zaporojanu a început discuţiile cu Legia pentru transferul lui Ianis Hagi în luna mai, atunci când se ştia că internaţionalul român se va despărţi de Rangers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arcadie Zaporojanu are o relaţie foarte bună cu patronul Legiei, Dariusz Mioduski. Potrivit impresarului, transferul atacantului Mileta Rajovic (26 de ani), pentru care Legia i-a plătit lui Watford 3 milioane de euro, a făcut ca trecerea lui Ianis Hagi la formaţia poloneză să nu mai fie posibilă. Rajovic, cotat la 2 milioane de euro, a devenit cel mai scump transfer făcut vreodată de Legia.

Impresarul Arcadie Zaporojanu a susţinut că un alt transfer a făcut ca Ianis Hagi să nu mai ajungă la Legia

“L-am propus pe Ianis la Legia dinainte să vină Edi Iordănescu, încă de prin luna mai, când se știa că va fi liber după Rangers. Trata și în Turcia, într-adevăr, dar Polonia era cumva o prioritate la început. N-a acceptat condițiile de la acel moment, lucrurile au tergiversat și au devenit mai complicat de finalizat.

Primul impas a apărut când Legia a adus un vârf de la Watford, Rajovic, pe care au plătit trei milioane de euro. Săptămâna trecută, am reluat contactele după ce Legia l-a vândut în Anglia, cu 2,3 milioane de euro, pe japonezul Moroshita. Se eliberase postul de decar, dar de-acum era deja prea târziu, deoarece clubul își făcuse alte calcule”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru gsp.ro.

Ianis Hagi va merge la formaţia turcă Antalyaspor. Mutarea va fi oficializată în următoarele ore. Fiul lui Gică Hagi a fost dorit şi de nou-promovata Fatih Karagumruk, dar a ales-o pe Antalyaspor. După 4 partide disputate în campionat, Antalyaspor e pe locul 7 în Turcia, cu 6 puncte. Nou-promovata Fatih Karagumruk e pe 12, cu 3 puncte după 3 meciuri jucate.