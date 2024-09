Imagine rară cu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis. Românul, întâlnire cu preşedintele lui PAOK, după 5 ani - Antena Sport

Imagine rară cu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis Imagine rară cu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis - X PAOK O imagine rară cu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis a fost făcută publică de campioana Greciei, pe contul oficial de X. Antrenorul lui PAOK apare alături de controversatul om de afaceri, cei doi fiind cu zâmbetul pe buze, în Halkidiki. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Grecii susţin că aceasta este prima întâlnire oficială dintre cei doi, Lucescu şi Savvidis, după cinci ani. Aceştia au vorbit despre transferuri, dar şi despre tactica pentru acest sezon, unul în care oboectivul rămâne titlul în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Imagine rară cu Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis „La cinci ani de la ultima întâlnire, Ivan Savvidis şi Răzvan Lucescu au avut multe să îşi spună. Şi multe motive să zâmbească”, se arată pe contul oficial de X al campioanei Greciei. Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους δια ζώσης συνάντηση, Ιβάν Σαββίδης και Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν πολλά να πουν. Και για πολλά να χαμογελάσουν! #TheBoss #TheGeneral #PAOKFamily pic.twitter.com/kwUoav4bKu

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 11, 2024 Relaţia dintre cei doi a rămas una bună, dacă ţinem cont şi de declaraţiile pe care Lucescu le-a făcut după ce, la finalul stagiunii trecute, şi-a trecut în cont al doilea său titlu cu PAOK. Reclamă

Reclamă

„Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european.

Răzvan Lucescu, mesaj special pentru Savvidis

Suntem aici și am adus titlul șefului (n.r. – patronul Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a spus Lucescu.

Reclamă

PAOK a început perfect şi noul sezon, având 9 puncte după primele 3 etape. Duminică, de la ora 20:30, urmează derby-ul cu Panathinaikos, exclusiv în AntenaPLAY.

Reclamă